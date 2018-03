¿Qué ver hoy en TV? | Viernes 23 de marzo

9.01 / Netflix

Segunda temporada de ‘Santa Clarita Diet’

Netflix estrena la segunda temporada de su serie original Santa Clarita Diet, protagonizada por Drew Barrymore y Timonthy Olyphant. En estas nuevas entregas, presenta a la familia Hammond intentando adaptarse al estado no muerto de Sheila, aunque ella sigue intentando desesperadamente mantener su estilo de vida y que no la definan como un monstruo más. Desafortunadamente, mientras que la familia se ha convertido en una experta en asesinatos, el número de personas desaparecidas en Santa Clarita empieza a aumentar y no pasa desapercibido. La familia Hammond está intentando encontrar la fuente del virus para que puedan evitar que se propague y salvar a la humanidad, lo cual parece importante.

20.45 / Telecinco

Partido amistoso: Alemania-España

Los dos últimos campeones del Mundo, Alemania (2014 en Brasil) y España (2010 en Sudáfrica), y aspirantes a conquistar el título en Rusia 2018, se citan esta noche en el estadio Esprit Arena de Düsseldorf para disputar un partido amistoso. Ambas selecciones se han visto las caras en nueve ocasiones en partidos oficiales de Eurocopa y Mundial, con tres victorias para el combinado español, cuatro para los alemanes y dos empates.

22.00 / Movistar Estrenos

‘Valerian y la ciudad de los mil planteas’

Valerian and the City of a Thousand Planets. Francia, 2017 (137 minutos). Director: Luc Besson. Intérpretes: Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen.

El cineasta francés Luc Besson contó con un holgado presupuesto, 180 millones de dólares (la cinta europea más cara de la historia), para rodar esta entretenida adaptación de los cómics Valérian et Laureline, de Pierre Christin y Jean-Claude Mézières. Ciencia ficción, aventuras, acción y fantasía se entremezclan con habilidad para narrar la odisea de dos jóvenes agentes encargados de mantener el orden en los territorios humanos de la Estación Espacial Intergaláctica Alpha. Espectaculares efectos digitales.

22.10 / Antena 3

'El intercambio'

Changeling. Estados Unidos, 2008 (140 minutos). Director: Clint Eastwood. Intérpretes: Angelina Jolie, Gattlin Griffith, John Malkovich.

La terrible historia de una mujer desesperada (correcta Angelina Jolie) tras la desaparición de su hijo y que, meses después, ve cómo la policía le devuelve otro niño le sirvió a Clint Eastwood para dirigir, con sus habituales dosis de clasicismo, este emotivo drama. No es de sus mejores trabajos, pero resulta interesante.

22.40 / Telecinco

‘Mi casa es la tuya’ visita a Carlos Sainz

Doble campeón del mundo de rallyes, único español que ha conseguido ganar el Rally Dakar en la categoría de coches y padre de piloto de fórmula 1. Considerado como el mejor piloto español de rallyes de la historia, Carlos Sainz recibirá a Bertín Osborne en su casa de Madrid para hablar de sus éxitos, pero también de los momentos más duros de su carrera, en esta nueva edición de Mi casa es la tuya. Su hijo Carlos, piloto de fórmula 1, y Luis Moya, su legendario copiloto, se unirán a la entrevista y Fernando Alonso intervendrá a través de videoconferencia para hablar de su amistad con los dos pilotos.

0.20 / Cuatro

'El consejero'

The Counselor. Estados Unidos, 2013 (113 minutos). Director: Ridley Scott. Intérpretes: Michael Fassbender, Penélope Cruz, Javier Bardem.

El siempre interesante Ridley Scott (Blade runner) lleva con acierto a la gran pantalla el primer guion cinematográfico surgido de la pluma de Cormac McCarthy (No es país para viejos y La carretera). Y lo hace rodeado de un amplio y efectivo elenco de estrellas que le ponen el punto añadido de calidad que necesitaba esta historia de narcotráfico. Todo apoyado sobre unos diálogos perfectamente medidos.