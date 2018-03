HBO invertirá a lo grande en las series derivadas de ‘Juego de tronos’

HBO tienen sobre la mesa al menos media docena de proyectos de series derivadas del mundo de Juego de tronos (Game of Thrones) creado por George R. R. Martin en la saga literaria Canción de hielo y fuego. Las ideas que al final terminen en la pantalla tendrán un presupuesto que nada tendrá que envidiar a la gran superproducción de la cadena.

Juego de tronos terminará en 2019 con los seis episodios de su octava temporada y la cadena quiere seguir exprimiendo el producto con nuevas series de las que muy poco se sabe, excepto que no todos los proyectos en los que trabajan acabarán rodándose. En una conferencia de HBO en Israel, Francesca Orsi, vicepresidenta del departamento de Drama en HBO. ha avanzado que las series derivadas de la ficción original, "se rueden una, dos, tres o las que sean", tendrán presupuestos al nivel de las últimas temporadas de Juego de tronos y superiores a los que tuvo en sus primeras entregas. "50 millones de dólares [por temporada] no cuadra con lo que estamos intentando hacer, vamos a ir a lo grande", ha dicho Orsi.

HBO anunció hace meses que varios guionistas, como Jane Goldman (Kingsman), Max Borenstein (Kong: la isla Calavera), Brian Helgeland (Mystic River) o Carly Wray (Mad Men) entre otros, estaban trabajando en al menos media docena de historias. La cadena especifica que no se tratarán de spin-offs si no de "series sucesoras".

Sobre la grabación de la última temporada de Juego de tronos, Orsi no ha desvelado mucho pero sí ha dicho que el final de la serie "no decepcionará a nadie" y que cuando el reparto terminó de leer de forma conjunta el guion del último capítulo, hubo una ovación de 15 minutos. El estreno de la octava y última temporada de Juego de tronos no llegará hasta 2019. La estimación de los medios especializados es que no será antes de la primavera.