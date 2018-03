‘Save me’, suspense y redención en un Londres modesto

Cuando todavía está reciente el anuncio de que el personaje de Morgan Jones va saltar de The Walking Dead a su precuela, Fear the Walking Dead, Lennie James solo quiere confirmar que será una parte central en las nuevas entregas de esta última. El actor admite que, tras prestar su rostro a Morgan a lo largo de ocho años, aunque fuera de forma intermitente, pensó rechazar la oferta de seguir interpretándolo en la serie derivada. “Pero, al final, me di cuenta de que era una gran oportunidad de poder explorar nuevas facetas del personaje, algo que no habría sido posible en la serie original, porque Morgan muere pronto en los cómics y solo su popularidad hizo que se prolongara su existencia televisiva”.