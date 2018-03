Miquel Fernández gana la final de ‘Tu cara me suena’

El actor Miquel Fernández, con una imitación de Pablo López, ha ganado la sexta edición del concurso Tu cara me suena (Antena 3) al imponerse con un 46% de los votos a la cantante y actriz Lucía Gil (28) y al cantante Fran Dieli (26%). El nombre del vencedor se conoció pasada la 01.30 de la madrugada tras más de tres horas de gala en directo.

Fernandez ha participado en musicales como Jesucristo Superstar, Hoy no me puedo levantar o We Will Rock You, en series como Fariña (es el juez Baltasar Garzón), Nit i dia, Mar de plástico o El incidente y en películas como Cien años de perdón o La gran familia española.

Al último programa llegaron por primera vez seis finalistas. Miquel Fernández imitó a Pablo López, Fran Dieli a Michael Jackson, Diana Navarro a Antonio Molina, Lucía Gil a Bonnie Tyler, Raúl Pérez a Zenet y Pepa Aniorte a Efecto Mariposa.

Los que no llegaron a la final también tuvieron oportunidad de actuar. Lucía Jiménez se puso en la piel de Madonna, David Amor fue Frank Sinatra y La Terremoto de Alcorcón, con la ayuda del exconcursante Cristóbal Garrido, interpretaron a Barbra Streissand y Donna Summer.

Hasta la final, el programa ha sido líder de la noche de los viernes con una media del 16,8% de cuota de pantalla y 2.251.000 espectadores. Tu cara me suena se trata del formato de entretenimiento estrella de Antena 3, con gran éxito internacional y reconocimiento en forma de galardones, desde el Premio Ondas al Premio de la Crítica del FesTVal.