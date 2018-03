‘Tu cara me suena’, seis años de imitaciones y éxitos

Con las pruebas de sonido, Manel Fuentes se mete al público en el bolsillo. El veterano presentador domina el escenario, conoce el lenguaje televisivo y sintoniza sin esfuerzo con su audiencia. Sentadas en las gradas, unas 500 personas esperan inquietas desde hace una hora y media a que el show arranque. EL PAÍS asistió a los preparativos de la segunda semifinal de Tu cara me suena, celebrada el pasado viernes, la última gala antes de la final de esta noche (Antena 3, 22.00). El público recibe instrucciones en el plató de Sant Just Desvern (Barcelona). Nadie desaprovecha la última oportunidad para ir al baño. Por delante hay más de tres horas de espectáculo que no se pueden interrumpir. Cuando las gradas quedan a oscuras y suena la música del programa, Fuentes inaugura, ante un público entregado, otra exitosa noche televisiva. El espectáculo comienza.

Seis horas antes de empezar la gala, el movimiento entre bambalinas ya es frenético. David Amor es el primero en atender a los medios. ¿Un favorito? “Debería ganar Raúl Pérez. Es un gran imitador y canta bien”. Entre los nueve concursantes hay cierto consenso en que el conocido humorista es el mejor imitador de esta sexta temporada. Pérez, Miquel Fernández, Fran Dieli, Diana Navarro, Lucía Gil y Pepa Aniorte son los seis concursantes que esta noche compiten por el título de ganador. Antes de salir al escenario y actuar en la semifinal, los artistas hacen balance de su paso por el programa.

Fran Dieli cuenta que tras empezar “con mucha energía” tuvo momentos de dudas. “No quería hacer el ridículo”, se sincera. El cantante ha regresado al mismo plató en el que saltó a la fama hace 13 años en la cuarta edición de Operación Triunfo. Aquí se ha reencontrado con Àngel Llàcer, antiguo profesor de la academia y ahora miembro del jurado de Tu cara me suena. Cuando Lucía Jiménez puso los pies en el programa, lo hizo también con serias dudas. “Hay que tener nivel y, como concursante, tienes que dar juego. Esto es más duro que un rodaje. Te valoran cada semana y estás más expuesta”, dice.

Tu cara me suena cierra otra temporada de éxito. Estrenado en 2011, es el formato televisivo español más exportado. En total, 41 países de Europa, América, Asia y Oriente Medio disfrutan de este espacio donde artistas conocidos intentan emular cada semana a una gran estrella de la música. Para Manel Fuentes, una de las claves del éxito se encuentra en el equipo de profesionales detrás de las cámaras, el mismo en las seis ediciones. “Todo el mundo pone lo mejor de sí. Talento, trabajo, pero también el alma, algo que es muy difícil de saber de dónde viene”, observa el presentador catalán. Esta edición ha vuelto a cosechar muy buenos datos de audiencia, siendo líder con una media de 2.251.000 espectadores y un 16,8% de cuota de pantalla.

Diana Navarro imita a Mariah Carey en 'Tu cara me suena'.

Carlos Latre, miembro del jurado, ensalza el “clima tremendo” que se vive entre el equipo. Después de seis años valorando a los artistas, reconoce que cada vez es más difícil que las actuaciones llamen la atención. Para Latre, el concursante que le ha sorprendido más ha sido Fran Dieli, que el mejor imitador es Raúl, aunque el más “completo” es Miquel. “Los cantantes tienen pequeñas ventajas porque, si no llegan al registro original, pueden tirar de su talento y llegar a la nota”, señala Latre.

En el plató, Chenoa bromea enfrentándose a Santiago Segura, compañero en el jurado por una noche. Discuten, e incluso aparentan llegar a las manos. Pero en el circo televisivo, nada es lo que parece y cada minuto es una fiesta. La cantante mallorquina explica que no le gusta dar consejos, pero sí algunos trucos técnicos para mejorar las habilidades musicales de los concursantes. Dice admirar por encima de todo, “a la gente que curra y no tiene talento innato”.

Tu cara me suena representa un empuje en las carreras profesionales de sus concursantes. Ellos son conscientes y agradecen la confianza del programa. “Todos ganamos”, dice Miquel Fernández, que aún recuerda cómo Salvador Sobral le dedicó unas palabras “muy bonitas” cuando representó sobre el escenario del programa el tema Amar pelos dois, que le valió el triunfo en la última edición de Eurovisión.