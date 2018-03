El festival Sueños de Libertad revivirá aquel junio del 78 en Ibiza

Fue el 28 de junio de 1978. Bob Marley & The Wailers salían a la plaza de toros de Ibiza a envolver la noche mediterránea con la atmósfera de su reggae. Era la primera vez que tocaban en España y muchas de sus canciones ya eran himnos. Aquel concierto es una fecha que todavía se recuerda en la isla porque más de un ibicenco se quedó prendado del magnetismo que desprendía Marley en el escenario. Cuarenta años después, algunos de aquellos jóvenes que estaban en el público podrán disfrutar de The Original Wailers durante el festival Sueños de Libertad. Una cita que se celebra los días 17, 18 y 19 de mayo en la ciudad de Ibiza.

La organización del evento ha querido homenajear al mayor icono que ha dado la cultura rastafari trayendo a la isla a la banda que conserva su legado. De hecho, el guitarrista Al Anderson, que fundó en 2008 y lidera desde entonces a los Originals Wailers, fue uno de los músicos, junto a los hermanos Barrett, o el pianista Earl Lido, que estuvo en el famoso concierto de Ibiza en 1978. Este mayo, Anderson cerrará el círculo y cuatro décadas después, el reggae volverá adueñarse de Ibiza mientras se corean éxitos intergeneracionales como No Woman No Cry o Is This Loves.

La actuación de los Original Wailers vuelve a confirmar la pasión de Sueños de Libertad por los sonidos afroamericanos. Orishas, Concha Buika y Fantastic Negrito son la prueba. Los cubanos serán el bombazo sonoro del evento, han pasado casi veinte años desde que editaran el mítico A lo cubano, y en ese tiempo no han dejado de reinventar su explosiva combinación de hip-hop y música tradicional cubana. El potente trío que forman desde 1999 Yotuel, Roldán y Ruzzo rapearán y cantarán las historias que hacen mágica y sufridora a su Cuba para hacer bailar al público ibicenco.

Sueños de Libertad es un canto a la diversidad sonora. Como la de Buika, una mallorquina de sangre guineana que se crió dentro de la comunidad gitana de Palma. Con ese sustrato cultural bien sedimentado en el alma, la cantante se ha convertido en una de las voces más personales, sugerentes y desgarradoras de la música mundial. En 2014, su disco La noche más larga estuvo nominado a los Grammy como mejor álbum de jazz latino, y cuatro años después, Buika vuelve a optar a premio más importante que puede recibir un artista musical, esta vez nominada al mejor álbum de world music por el EP Para mí.

Por último, el alma rockera de Sueños de Libertad volverá a palpitar gracias a Loquillo, que demostrará que sigue incombustible. Los cuarenta años que lleva sobre los escenarios no le pesan a José María Sanz. Al revés. Le impulsan y le obligan a celebrar la efeméride con una gira sin fin. Uno de los más veteranos exponentes del rock and roll cantado en castellano desgranará lo mejor de su repertorio (El rompeolas, Cadillac solitario, Feo, fuerte y formal...).

Estos cinco grandes artistas lideran el cartel de la corta pero intensa historia de Sueños de Libertad, una programación que ya contaba con Juanito Makandé, El Kanka, Carmen Boza, Iseo & DodoSound with the Mousehunters, Shawn James, Guadalupe Plata, Él Mató a un Policía Motorizado, Vurro, Los Bengala, Santero y Los Muchachos, Sweet Barrio, Paradise Phantoms, Billy Flamingos, Ryser, Dr. Trapero, Quin Delibat y Morning Drivers. Lo que empezó hace cuatro años como una pequeña reunión de cantautores se ha afianzado como uno de los eventos culturales con más personalidad y futuro del calendario español. Y este año quiere dar el gran salto.