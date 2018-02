Nada Surf: Patrimonio de la música independiente española

Existen bandas con un halo especial, eso que, entre bambalinas, todos los músicos desearían tener pero muy pocos tienen y llaman carisma. Nada Surf lo tiene. Con un cuarto de siglo de vida y siete álbumes de estudio, el grupo neoyorquino hace ya mucho tiempo que es reconocido como un pequeño emblema del indie norteamericano surgido en los noventa. Sin embargo, en España esta banda es vista como algo más: es tal vez la banda internacional más querida, como si fuera algo de nuestra idiosincrasia y, más concretamente, como si fuera nuestro tesoro extranjero salido de las calles de Malasaña, el barrio madrileño que en los noventa creó toda una vibrante escena de rock’n’roll urbano.

Nacidos en 1992 en Nueva York, Nada Surf tienen en España su segunda casa, gracias al bajista Daniel Lorca, quien nació en Madrid y actualmente vive en Ibiza. Antes de que Malasaña fuera invadida por la gentrificación y se convirtiese en ese parque de atracciones para turistas y erasmus sin memoria, Lorca se paseaba por los bares del barrio llevando en mano los propios álbumes del grupo para que sus amigos dj's los pinchasen. Solía vivir allí cuando no lo hacía en Williamsburg, el barrio neoyorquino donde se formó el grupo. Los más veteranos de Malasaña recuerdan cómo sonaban los primeros discos de Nada Surf en las noches más desenfrenadas del Free Way, La Vía Láctea, el Groovie o el Tupperware. Eran una seña de identidad de Malasaña, de esa resistencia de pop-rock independiente al margen de las grandes discográficas y los padres de la movida madrileña.

El propio Daniel Lorca me ha contado en alguna ocasión cómo entonces los discos de Nada Surf podían sonar antes en fiestas de Malasaña que en las radios norteamericanas. Aprovechaba todas esas noches para intercambiar ideas artísticas y vitales que traía de Nueva York, efervescente musicalmente otra vez a finales de los noventa y principios de siglo XXI. Vivía en un edificio abandonado de Willamsburg que había ocupado gente que organizaba todo tipo de eventos. Había fiestas todas las semanas y su locura recordaba a la Factoría de Andy Warhol. Matthew Caws, cantante y compositor del grupo, también se movía por esos ambientes y viajaba a menudo a Madrid con Daniel Lorca. Nada Surf eran una banda que compartía con Malasaña su pasión musical y uno de esos discos que sonó incasablemente fue Let Go, una maravilla de principio a fin, marca de la casa Nada Surf.

Ahora, 15 años después de su publicación, el indie español se moviliza para homenajear a Nada Surf. Para celebrar este aniversario, algunas bandas han grabado sus particulares interpretaciones de las canciones en el álbum: Tu aura brilla más: Nada Surf Let Go 15 aniversario. Lori Meyers, La Habitación Roja, Lagartija Nick, Niños Mutantes, Rufus T. Firefly, Second, Viva Suecia, Anni B Sweet, Noise Box, Villanueva, Clovis y Shinova recogen en este disco versiones en español e inglés para homenajear al grupo norteamericano.

Todos los grupos han puesto su sello a las composiciones, como es el caso de Niños Mutantes traduciendo La Tormenta del 77 y dotándola de un inspirado toque personal. Sucede lo mismo con La Forma en que Armas Tu Cabeza que parece salida del propio cancionero de los Lagartija Nick. Es bárbara. Como también emociona el tributo que La Habitación Roja han hecho de la etérea Inside of Love. Su versión Dentro del amor no pierde el aura nostálgica, tan propia del mejor lado de Nada Surf y con la que Jorge Martí siempre se ha sentido tan identificado. Y en las interpretaciones en inglés destacan a Rufus T. Firefly y Clovis, la banda de Fino Oyonarte de Los Enemigos, soltándose como mandan los cánones.

El disco Tu aura brilla más: Nada Surf Let Go 15 aniversario se ha editado en formato cede y estará disponible en los conciertos de celebración del aniversario de Nada Surf. Una gira que comienza hoy 13 de febrero en Granada (Sala Manuel de Falla en Palacio de Congresos) y sigue los días 15 y 16 en Madrid (Teatro Barceló) y 17 en La Coruña (Sala INN).

Durante el homenaje a Tom Petty, que la emisora M80 celebró en Madrid con la participación de bandas y músicos como M-Clan, Los Secretos, Morgan o Burning, tuve la oportunidad de tomarme unas cervezas con Mathew Caws previamente al concierto. Mathew al final terminó participando en el homenaje a Petty y tocó junto a Carlos Vudú y el Clan Jukebox una versión de The Waiting, que bien parecía revivir a Petty sobre el escenario con su penetrante voz fina y su destreza a la guitarra. Durante aquellas cervezas, hablé con Mathew de muchas cosas, todas relacionadas con la música. Y percibí algo fabuloso: su amor incondicional por su pertenencia a una banda de rock, a eso que solo puede salir de las calles y no de un programa de televisión ni un despacho ni una campaña de marketing. Eso que es un fuego que él, como su banda, Nada Surf, han sabido transmitir a tantos músicos y grupos. Eso que ahora se ha transformado en un disco homenaje. Nada Surf lo merece.