Casi cuatro meses después de su adiós inesperado, aún cuesta acostumbrarse a que Tom Petty, tan grande, ya no esté. Y a que en cuatro décadas de trayectoria pletórica no acertase a cruzar los Pirineos: demasiados riesgos para los promotores, una parroquia peninsular más entusiasta que numerosa. No faltó ni un ápice de fervor, desde luego, entre el millar de seguidores que reventaron anoche la Sala But en un "último baile" concebido como acto casi de militancia: el rock como receta de vida y el debido respeto al héroe ausente.

La banda base, murciana de filiación y con Carlos Vudú al frente, demostró que habían cundido las semanas de ensayo a contrarreloj: había decisión, chispazo, pellizco. Obviemos algún acercamiento regulero a la lengua de Shakespeare. La noche fue mucho más eufórica que nostálgica. Y quizá mereciera la pena inmortalizarla como fonograma. Predominaba la aristocracia rockera (M-Clan, imperiales en I won't back down; Burning, Alejo Stivell, Zigarros, Mikel Erentxun en acústico), pero con margen a la generación posterior: muy digna Rebeca Jiménez como trasunto de Stevie Nicks en Stop draggin' my heart around, estupenda la joven Nat Simmons con Learning to fly. Paradigma del éxito con tres acordes, aunque Petty también frecuentaba la floritura (Asshole, con un dubitativo Rubén Pozo). No faltaron los éxitos impepinables, el repertorio colateral (Handle with care, Feel a whole better) o voces tan delicadas y hermosas como la de Txetxu Altube en Crawling back to you. En general, para guardar en la memoria.