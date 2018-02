La culpa y el rencor

Me situé de inmediato en la isla. Y vi la casa familiar que ya no les pertenecía. Esa casa en Ibiza que daba a la playa de la Xanga, donde Laura, la narradora, vacía en el mar el contenido de una pequeña caja roja que lleva consigo. O tal vez esto ocurriera más tarde. Y sí, pensé que esta era una historia que me atrapaba desde el inicio y que decía de una familia que ya no se relacionaba como tal. Una madre ausente que había pintado una serie de lienzos titulada Los olvidados; un padre cuyo libro Todo es una isla señalaba los límites del horizonte y que también marcaba esas cotas entre él y los demás. Ese hermano pequeño, adolescente y joven que mediante las escalas de la memoria se iba perfilando en la novela. Y estaba ella, Laura, escribiendo, contándonos. Además de algún otro personaje influyente que les iba a acompañar en ese viaje.

En ese transcurrir estaba el trasunto de una historia familiar que escondía desencuentros y rencores. Negación de perdón y de culpa. Un grupo pues, cuyos códigos de comportamiento iban a configurar un mosaico de identidades de un más que probable atractivo. Pero la aventura en la que se embarca Laura Ferrero (Barcelona, 1984), autora del libro de relatos Piscinas vacías (Alfaguara), con ese buen comienzo y planteamiento de la historia va perdiendo fuelle, pues Ferrero se lanza a una deriva de propuestas y giros de la novela que, queriendo desentrañar los porqués de los sucesivos rencores y culpas, difumina a los personajes y a la atmósfera del comienzo, y esa opción cómplice que se había establecido con quien lee, desaparece, pues la abundancia de explicaciones y enredos da vuelos a un drama más divulgativo que intenso. Por no hablar de esa necesidad de señalar frases y títulos de libros y canciones, para apuntalar los cimientos de las emociones, como si el rencor y la pérdida necesitarán de más alimento, así que vuelvo al inicio. Y espero más de la futura escritura de Ferrero, porque yo, lectora, estuve allí. Y vi la casa que ya no les pertenecía y podría haber seguido allí por más tiempo, contemplando el mar de Ibiza, esa isla, al tiempo hogar, refugio y extrañamiento. Esa isla que para algunos “es un acto de la imaginación”.

Qué vas a hacer con el resto de tu vida. Laura Ferrero. Alfaguara, 2017. 298 páginas. 17,90 euros