Perfecto artefacto para bailar

El cuarto álbum de Tune-Yards podría describirse como música de baile que indaga en las raíces de la música de baile. No obstante, aquí ritmo y melodía son sólo parte de un discurso sustentado en cuestiones de género y raza. I Can Feel You Creep Into My Private Life es ante todo un disco disfrutable más allá del plano intelectual. Su efectividad como artefacto para bailar es absoluta, aunque las formas rítmicas que proponen canciones como ‘Heart Attack’ o ‘Look At Your Hands’ nunca se resuelven de manera convencional. Desde su primer disco, Garbus ha profundizado en los sonidos africanos. Ese interés es ya parte indispensable de la interesante visión sobre el pop contemporáneo que es su música.

Tune-Yards. I Can Feel You Creep Into My Private Life. 4AD / Popstock!