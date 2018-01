‘Operación Triunfo’: Alfred se ausenta del pase de micros para Eurovisión

Alfred, el único finalista masculino de Operación Triunfo 2017, se ausentó este jueves del primer pase de micros de su tema para la gala de Eurovisión 2018, en la que el próximo lunes se elegirá la canción que representará a España en ese concurso televisivo. El joven, quien recientemente confesó que sufría ataques de ansiedad, sí cantó con Amaia el dueto del tema Tu canción que ambos también defenderán en el próximo programa. La tesis extraoficial de la falta es que Alfred había retocado tanto el tema que le había correspondido que no estaba listo para un primer pase de micros en regla ante el exigente claustro de profesores de la academia televisiva de la canción.

La ausencia de Alfred —sí hicieron su pase en solitario Aitana, Amaia, Miriam y Ana Guerra— desató las conjeturas de la legión de fans de OT2017. La web oficial del programa muestra cómo el intérprete catalán hizo un pase privado del tema Que nos sigan las luces con su compositor, Nil Moliner, y el profesor Manu Guix para mostrarles los sustanciales cambios y arreglos que el propio Alfred había propuesto para estar más cómodo y hacer más suya la canción. Y se percibe una cierta tensión, tan contenida como amable.

Este jueves, durante el primer pase de micros de la gala de Eurovisión, cuatro finalistas (todos menos Alfred) mostraron sus respectivas canciones al claustro de la academia, pero también la canción grupal y los dúos (ahí si estuvo el cantante catalán), para los que el recién expulsado Agoney compartió Magia con Miriam.

La ausencia de Alfred fue especialmente sonada entre los seguidores tanto de los resúmenes diarios del programa como del canal en directo de OT. Muchos de los fans especularon con la posibilidad de que Alfred hubiera sufrido un ataque de ansiedad. El catalán, uno de los favoritos del concurso, tuvo que abandonar hasta en tres ocasiones el plató de la gala del 8 de enero. Mientras el programa se emitía ese día, el presentador, Roberto Leal, dijo que el cantante se encontraba "algo mareado".

Pero fue el propio Alfred quien, al día siguiente de esa gala, dio explicaciones sobre lo ocurrido a sus compañeros, a los profesores y a los admiradores. “Quiero dar las gracias a todos por el cariño conmigo; habrá gente que no entienda nada, pero quiero que se sepa que el cariño en esos momentos es fundamental. […] A todo el mundo que tenga ansiedad quiero decirles lo que mi médico me dice a mí: ‘Aunque os cueste la puta vida vas y lo haces”, dijo ante la directora Noemí Galera y Manu Guix durante el repaso de su actuación.

Tras las conjeturas por la falta de Alfred, la web del programa mostraba el vídeo que Alfred hizo "tras el pase de micros", en el que interpreta el tema tuneado por él mismo ante Moliner y Guix. El compositor se mostró sorprendido por los cambios introducidos, quizás demasiados en opinión de Guix. "No tengo nada que decir... ¿a ti te emociona? A mí también", dijo el autor del tema tras escuchar las modificaciones en su criatura. Pero los silencios del compositor parecían indicar que estaba incómodo con los cambios. Ante la insistencia de Manu Guix sobre si le gustaban o no las modificaciones, o sobre si quería revertirlas, Moliner subrayó: "Es que te lo has llevado a ti. Me encanta".

Sí le sorprendieron algunos aspectos del tema, fonéticos, que el propio Alfred se ofreció a retirar. Como una frase que el concursante confesó que la había cambiado "por cambiar". De momento, la canción parece haberse quedado tal y como Alfred la retocó. Y la explicación extraoficial de la ausencia fue que los cambios que introdujo en Que nos sigan las luces eran tantos que no estaba lista para un pase de micros en toda regla. Habrá que esperar al segundo pase: este sábado.