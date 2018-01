‘Vis a vis’ abrirá en Fox su nueva cárcel en primavera

Vis a vis cambia de cárcel y de cadena. La serie que creó Atresmedia y que acabó tras su segunda temporada ha sido rescatada por Fox para una tercera entrega. Con el mismo reparto y el mismo equipo técnico. Un logro que ha sido posible, entre otros factores, al apoyo de los seguidores de la ficción en redes sociales, la llamada marea amarilla (por el color de la ropa de las internas). Y a las ganas de la cadena de producir su primera serie española. "La serie se estrena en primavera y para nosotros esta es la joya de la corona. Es decir, tenemos The Walking Dead o Modern Family, pero hoy nos da exactamente igual. Este año tenemos Vis a vis", ha dicho Daniel Pérez, director general de Fox Networks Group España en la presentación de la serie en la nave donde se han montado los decorados de la prisión, en la localidad madrileña de Navalcarnero.

La serie, protagonizada por actrices como Maggie Civantos, Najwa Nimri, Inma Cuevas, Alba Flores, Berta Vázquez o María Isabel Díaz, entre muchas, cuenta la historia de las reclusas de una prisión de mujeres. Tras dos temporadas, las protagonistas son trasladadas a otro centro similar, donde se encuentran con una nueva situación jerárquica en la que la mafia china tiene un importante papel. Uno de los nuevos fichajes es el de la actriz de origen taiwanés Huichi Chiu, que ha querido alabar uno de los aspectos fundamentales de esta serie: "Viva la diversidad, ojalá a partir de esta serie se pueda reflejar más en otras series y películas".

Presentación de la tercera temporada de 'Vis a vis' en el lugar de rodaje en Navalcarnero.

Otra de las novedades de esta tercera entrega será la duración de los capítulos. Las dos primeras temporadas han seguido la estructura de las series que producen las cadenas en abierto, con episodios de 70 minutos. "Cambia lo fundamental, que es algo hacia lo que todos tendíamos, incluido el espectador, que es un formato que fuese acorde al relato. Vamos a 50 minutos, por primera vez no tenemos que exponenciar las tramas, alargarlas, vamos a contar el relato que teníamos. No hace falta crear tramas independientes para rellenar minutaje. Al contrario, estamos acortando porque creemos que el formato ideal de esta serie era 50 minutos. Estamos felices", ha dicho Iván Escobar, guionista y productor de Vis a vis. "Es más preciso, las secuencias de relleno han desaparecido, se centra todo en el conflicto. A nivel guion es más corto, y se agradece, también a nivel estético y de plano se nota una evolución grande", apunta la actriz Berta Vázquez. "Me gustaría que en España se hicieran las series de 50 minutos en general. Se ganaría todo", dice Civantos. "También molaría que el prime time fuera prime time", remata Flores haciendo alusión a lo tardío de la programación estelar en España con series y programas que comienzan tarde y terminan de madrugada.

Vis a vis es una serie sobre mujeres en un tiempo en el que cada vez más ficciones las tienen como protagonistas. "Se está trabajando con muchísima ilusión y riesgo desde todos los campos, se está haciendo de una forma muy valiente y es un placer trabajar con tantas mujeres. Siempre nos toca lo contrario y es muy emocionante, hay una energía muy especial y es de valorar que haya producciones así", comenta Ruth Díaz, que dará vida a una concejala condenada por corrupción. Civantos también destaca que esta serie ofrece algo que nunca se ve en las ficciones españolas: "representar a la mujer en acción. ¿Cuántas series de acción en España de mujeres hay? Películas, ninguna. Y también es algo que se debería replantear, posicionar a la mujer en otro lugar que no solamente sea en tramas amorosas, si no dar esa cara de la mujer fuerte".