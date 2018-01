La serie The Good Place empieza con Eleanor (Kristen Bell) llegando a algo parecido al paraíso. Pero ha habido un error: no debería estar allí. Como no quiere que la descubran, le pide a Chidi, un profesor de ética (William Jackson Harper), que le dé clases para aprender a ser una buena persona, con la esperanza de que no sea demasiado tarde.

La serie es divertidísima, pero el punto de partida tiene un problema: estudiar ética quizás no sirva para nada. Al menos según el filósofo Eric Schwitzgebel, que analizó el comportamiento de los filósofos morales en multitud de campos: ¿votan más que el resto? ¿Donan más dinero o más sangre? Incluso comprobó si los libros de ética se devolvían más tarde a las bibliotecas que los de otros temas.

La conclusión: estos filósofos no son peores personas, pero tampoco mejores. Es decir, el comportamiento de un profesor de filosofía ética es similar al de un profesor de alemán, por ejemplo. Lo cual sorprende porque, del mismo modo que esperamos que un profesor de alemán hable esta lengua mejor que uno de ética, también parece razonable que alguien que se pasa el día reflexionando sobre moralidad se desenvuelva mejor ante dilemas éticos.

El psicólogo Jonathan Haidt sugiere estos filósofos no usan todo lo que saben para comportarse mejor, sino para mostrarse más hábiles a la hora de racionalizar y justificar sus acciones. Si devuelven el libro más tarde a la biblioteca es porque ellos le sacarán más provecho. Evidentemente.

Entonces, ¿estudiar ética solo sirve para darnos excusas? Quizás no. Es posible que el trabajo de un filósofo no sea tanto el de ser un santo como el de identificar problemas y ayudarnos a reflexionar sobre ellos. El cambio, al final, es gradual y, sobre todo, social. Chidi puede ayudar a Eleanor con sus clases, pero la ayudará aún más con su ejemplo. Al fin y al cabo, es más fácil dejar el tabaco si tus amigos también lo dejan que si lo recomienda el médico. Sobre todo si el médico también fuma.