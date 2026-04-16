Ir al contenido
_
_
_
_
Comunicación y Medios

Juan Abarca Cidón, nuevo presidente del diario ‘Redacción Médica’

El médico y abogado adquiere a título personal la editora del periódico más leído de la prensa sanitaria especializada

Juan Abarca Cidón.SAMUEL SÁNCHEZ
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El médico, abogado y empresario Juan Abarca Cidón (Madrid, 1971), presidente de HM Hospitales ha sido nombrado nuevo presidente de Redacción Médica, el diario más leído de la prensa sanitaria especializada de España, editado por la empresa Sanitaria 2000. Esta empresa, tras un recorrido de 25 años, ha cambiado de propietario, después de que el fundador, José María Pino, haya formalizado la venta a Abarca Cidón.

Desde 2016, Abarca Cidón es presidente de HM Hospitales, grupo en el que comenzó su andadura profesional tras ser médico interno residente de Medicina Familiar y Comunitaria en la Clínica Puerta de Hierro de Madrid. Fue subdirector médico del Hospital Universitario HM Montepríncipe, del que ha sido también director gerente. En 2002 fue nombrado director general del Grupo HM Hospitales, responsabilidad que asumió hasta su nombramiento como presidente.

Además, en el plano asociativo, ha sido fundador e impulsor de la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), es vicepresidente primero de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS) y ha sido miembro de la Comisión Permanente del Consejo Asesor de Sanidad, órgano perteneciente al Ministerio de Sanidad.

Según informa Redacción Médica, Abarca Cidón tiene el propósito de contribuir, a través de este diario, mejorar la atención a los pacientes y “darle más peso e influencia al debate sanitario desde el rigor, los datos y la independencia”. Añade la publicación que una de sus primeras medidas será conformar un Comité Editorial, un órgano externo e independiente que velará por el cumplimiento del nuevo Estatuto Editorial y por preservar la independencia del medio.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos deportivos con hasta 50 horas de reproducción. COMPRA POR 26,99€
escaparate
Batería externa de 22.5W. Tiene una velocidad de carga tres veces más rápida que otras. COMPRA POR 19,99€
escaparate
Juego de sábanas de 4 piezas disponible en varios colores. COMPRA DESDE 13,14€
escaparate
Cubo de enchufes para cargar múltiples dispositivos al mismo tiempo. COMPRA POR 20,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Francés online
cursosingles
Mejora tu francés con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_