Juan Abarca Cidón, nuevo presidente del diario ‘Redacción Médica’
El médico y abogado adquiere a título personal la editora del periódico más leído de la prensa sanitaria especializada
El médico, abogado y empresario Juan Abarca Cidón (Madrid, 1971), presidente de HM Hospitales ha sido nombrado nuevo presidente de Redacción Médica, el diario más leído de la prensa sanitaria especializada de España, editado por la empresa Sanitaria 2000. Esta empresa, tras un recorrido de 25 años, ha cambiado de propietario, después de que el fundador, José María Pino, haya formalizado la venta a Abarca Cidón.
Desde 2016, Abarca Cidón es presidente de HM Hospitales, grupo en el que comenzó su andadura profesional tras ser médico interno residente de Medicina Familiar y Comunitaria en la Clínica Puerta de Hierro de Madrid. Fue subdirector médico del Hospital Universitario HM Montepríncipe, del que ha sido también director gerente. En 2002 fue nombrado director general del Grupo HM Hospitales, responsabilidad que asumió hasta su nombramiento como presidente.
Además, en el plano asociativo, ha sido fundador e impulsor de la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), es vicepresidente primero de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS) y ha sido miembro de la Comisión Permanente del Consejo Asesor de Sanidad, órgano perteneciente al Ministerio de Sanidad.
Según informa Redacción Médica, Abarca Cidón tiene el propósito de contribuir, a través de este diario, mejorar la atención a los pacientes y “darle más peso e influencia al debate sanitario desde el rigor, los datos y la independencia”. Añade la publicación que una de sus primeras medidas será conformar un Comité Editorial, un órgano externo e independiente que velará por el cumplimiento del nuevo Estatuto Editorial y por preservar la independencia del medio.
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