Nueva apuesta educativa: tres horas de educación física, menos de música y las mismas de religión

Más actividad física y menos música. Ese el plan de la Comunidad de Madrid para la Eduación Secundaria Obligatoria. La Consejería de Educación ha remitido al Consejo Escolar su propuesta para el nuevo currículo que contempla la introducción de la tercera hora de educación física y, además, mayor presencia del judaísmo. El currículo, en definitiva, establece tres horas a la semana en cada uno de los cuatro cursos de la etapa, lo que implica "una reestructuración del espacio y también, según el caso, del horario, atribuidos a las materias específicas de opción y a las materias de libre configuración autonómica, materias por las que se ha optado a este respecto como objeto de ese cambio, dada la opcionalidad y la libre elección que los alumnos realizan para cursar alguna de estas asignaturas, frente a la materia de Educación Física que es cursada por todos los alumnos, minimizando así todo posible menoscabo".

El objetivo, al final, es atajar la obesidad,y el Gobierno lo ha explicado de esta manera. Para la introducción de la tercera hora de Educación Secundaria Obligatoria, la Organización Mundial de la Salud recomienda que los escolares de primaria y secundaria y jóvenes practiquen un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física y deporte así como una adecuada alimentación. De la misma manera, aseguran fuentes de la Consejería, "se ha detectado un aumento en la incidencia de la obesidad infantil que constituye uno de los primeros indicadores por los que es preciso fomentar la actividad física en edad escolar".

Además, recalca, no solo la salud justifica mayor carga horaria de Educación Física, sino también los "múltiples beneficios de esta materia", que "tiene implicaciones positivas sobre el aprendizaje y el rendimiento".

Sin embargo, lo que a priori solo aporta beneficios para los alumnos, los directores de los centros lo ponen en cuestión. La Asociación de directores de institutos de la Comunidad de Madrid (Adimad) ha asegurado este miércoles en un comunicado que "sin cuestionar la bondad de que el alumnado realice actividades físicas, incluso diariamente", hay algunos matices que tener en cuenta para poner en marcha esta iniciativa.

Para empezar, argumentan, "existen numerosas peticiones para incorporar al currículo escolar el estudio de aspectos no contemplados actualmente en el mismo. Parece una obviedad decir que en él no cabe todo". Además, dejar materias de contenido académico, "algunas de las afectadas lo son", con una carga lectiva de una hora semanal, "nos parece una aberración pedagógica, ya que no genera la deseable continuidad en el desarrollo de cualquier tipo de contenidos y acaba por convertirse en una hora inútil".

Desde el punto de vista organizativo, explica Adimad, La Consejería no ha explicado cómo van a poder los centros lidiar con tres horas semanales de educación física por cada curso. "No se menciona en el informe, se echa en falta un estudio sobre los espacios, dado que la Educación Física requiere instalaciones apropiadas, sobre todo en días de lluvia y frío, en las que no es posible el uso de los patios. En estas situaciones se solaparía la utilización del gimnasio".

El currículo establece tres horas a la semana en cada uno de los cuatro cursos de la etapa, lo que implica "una reestructuración del espacio y también, según el caso, del horario, atribuidos a las materias específicas de opción y a las materias de libre configuración autonómica, materias por las que se ha optado a este respecto como objeto de ese cambio, dada la opcionalidad y la libre elección que los alumnos realizan para cursar alguna de estas asignaturas, frente a la materia de Educación Física que es cursada por todos los alumnos, minimizando así todo posible menoscabo".

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC OO de Madrid, Isabel Galvín, ha manifestado en declaraciones su "absoluto rechazo" a esta propuesta porque "dinamita el modelo de optatividad en Educación Secundaria Obligatoria a costa de la supresión de horario en las materias de libre configuración autonómica". Según la representante sindical, "la formación integral del alumnado madrileño va a quedar totalmente afectada porque esta propuesta debilitará aún más el aprendizaje de una segunda lengua y las enseñanzas artísticas como la música y dibujo pero también la cultura clásica o la filosofía o el ajedrez, oferta estrella en la anterior legislatura".

"Si se quiere ampliar el horario de la Educación Física, la única opción razonable es la reducción del horario de religión", ha lanzado Galvín, para agregar que "todo lo que no sea esta medida, este nuevo curriculum es un golpe muy duro al derecho a una educación integral para el siglo XXI".

Sin embargo, en lo referente a la religión, la consejería de Eduacación liderada por Enrique Ossorio, ha avanzado que se van a introducir contenidos sobre el legado judaico en la materia de Geografía e Historia porque "se ha tenido conocimiento de una demanda generalizada acerca de la necesidad de que el judaísmo y el legado judío tengan una mayor presencia en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria". En concreto, han indicado fuentes de la consejería, "se ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar las referencias e incluir de forma expresa la envergadura y las consecuencias que tuvo la presencia de los judíos en la península Ibérica en el presente decreto".

Por tanto, se profundizará en la presencia de los judíos en la península ibérica, su religión, su importancia social y su legado hasta los Reyes Católicos, su expulsión y sus consecuencias, así como en su influencia en la literatura, la economía, la ciencia y las distintas manifestaciones artísticas, y aparte en el Holocausto. Fuentes de la Consejería han señalado que para modificar el Decreto hay que reunir al Consejo Escolar antes de que lo apruebe el Consejo de Gobierno, y ha recalcado que la valoración no es vinculante, aunque se incluirán las propuestas que consideren razonable.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram