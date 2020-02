Beethoven por Gardiner, un hito para la historia del Palau

Gardiner dijo este lunes que “Beethoven fue un animal político”. Al frente de la Orchestre Révolutionaire et Romantique, el director británico está ofreciendo esta semana una integral de las sinfonías del compositor. Cerrará el viernes con la interpretación de la famosa Novena. El público del Palau de la Música ya ha podido escuchar la Primera (el domingo), y la Segunda y la Tercera (anoche). Hoy podrá oír la Cuarta y la Quinta, y el jueves la Sexta y la Séptima. Gardiner subrayó que sinfonías como la Tercera y la Quinta son “trabajos políticos que reflejan las turbulencias de la época al igual que hacían las pinturas de Goya”. Las coincidencias hicieron que el 1 de febrero los ensayos para interpretar la Novena, considerada el himno europeo, se produjeran al tiempo que Boris Johnson, anunciara la salida de Gran Bretaña de la UE. “Deploro esta decisión fatídica, que me causa mucho dolor”, ha confesado. La Integral de Sinfonías es uno de los platos fuertes del Palau de la Música de esta temporada para conmemorar el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven. "No creo que Beethoven necesite un aniversario para ser reivindicado", ha apuntado Gardiner, para quien el aniversario, sin embargo, puede ser "una oportunidad para comprobar si su interpretación sigue siendo pertinente, y en el caso de Beethoven está claro que sí". Gardiner ha aprovechado la ocasión asimismo para poner en valor el trabajo de la Orquestre Révolutionaire et Romantique durante treinta años: "Con el uso de los instrumentos de época se pueden llevar las obras de Beethoven al límite sin distorsionar la melodía original".