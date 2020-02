Ciudadanos suspende a un concejal que pidió disculpas por llamar “delincuente” a Torra

Ciudadanos ha suspendido de militancia a su concejal en Sant Just Desvern, Francisco Ferrer, que el pasado jueves, durante el pleno municipal, pidió disculpas por la actitud de sus compañeros de partido que corearon “delincuente” al presidente Quim Torra en el Parlament. El concejal denuncia presiones de la dirección del partido, mientras que la organización naranja justifica que se le ha abierto un expediente disciplinario “por una acumulación de cosas”, que se remontan al pasado mes de junio.

El pasado jueves, Ferrer pidió la palabra al final del pleno municipal en Sant Just, según avanzó el diario Ara. “Quería disculparme como concejal de Ciudadanos de Sant Just por mis compañeros de partido, por perder las formas ante la provocación del señor Torra, ausentándose cuando iba a intervenir mi presidenta, Lorena Roldán, y del señor Torrent al hacerla callar por decirle ‘delincuente’ a Torra”, aseguró el concejal, quien además pidió a los parlamentarios una actitud menos bronca. “El Parlament es la institución más importante de Cataluña, no es el corral de la Pacheca. Hace tiempo que se han perdido las formas”, lamentó.

Ferrer también aseguró ser víctima de “mobbing” por haberse abstenido hace un mes en una moción de ERC que defendía la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado, al que califica como “preso político”. El concejal justificó que no tenía ninguna directiva de su partido sobre el sentido del voto y decidió abstenerse por la sentencia del tribunal de la Unión Europea. “Desde entonces no he parado de recibir presiones del partido, tanto a nivel institucional como de partido”, apuntó.

El concejal aseguró que se daba de plazo hasta el 15 de marzo, cuando el partido celebra su congreso, para decidir sobre su continuidad. Pero la dirección del partido se ha avanzado y el viernes le abrió un expediente disciplinario y lo suspendió de militancia temporalmente. Ahora se abre un plazo de 10 días para que el concejal presente sus alegaciones y después la comisión de garantías decidirá si lo expulsa definitivamente. “El motivo es una acumulación de cosas que culminaron el jueves”, asevera Josep Maria González, responsable de acción institucional del partido en la provincia de Barcelona.

González abunda que, desde el inicio del mandato, en junio, “la comunicación ha sido muy difícil” con el concejal y que hacía caso omiso de las instrucciones que daba la dirección sobre los votos a mantener en el pleno. Según el cargo de la formación naranja, el punto culminante fue durante la aprobación de los presupuestos municipales, en que Ferrer votó a favor. “Lo que no puede ser es que yo me entere del sentido de la votación por el Twitter del Ayuntamiento”, se queja. “El PSC gobierna en minoría en Sant Just, les faltaba un concejal para la mayoría absoluta, ahora ya lo tienen”, zanja González.