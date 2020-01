El abogado de la juez De Lara denuncia irregularidades en su cese

El abogado de la juez de Instrucción 1 de Lugo durante los últimos 12 años, Pilar de Lara, que fue cesada ayer sin la preceptiva publicación un día antes en el BOE por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha denunciado “una irregularidad más" en la comunicación de la suspensión de siete meses y un día que lleva aparejada pérdida de destino. Agustín Azparren ha puntualizado que “una vez que comprobamos el documento que le habían requerido firmar para que cesara no viene ninguna orden de cese”. “Simplemente lo que dice es que se declara la firmeza de la sanción", lamenta, "y ya es extraño, porque el auto de medidas cautelares no es firme, y dice que se iniciará la ejecución del acuerdo. Con esa diligencia que se nos notificó fue con la que se nos dijo que tenía que cesar”, ha subrayado. El citado "cese", difundido a continuación de haberlo firmado Pilar de Lara por el Tribunal Superior de Galicia, coincidió con el momento en que se celebraba en Pontevedra un pleno del CGPJ, de visita en los juzgados de la provincia.

Azparren ha incidido en que “no hay ninguna orden, no ha salido publicado en el BOE el cese, que es una cosa que dice el reglamento de la carrera judicial y por lo tanto no es más que otra irregularidad más”, infiere. Ahora la juez permanecerá siete meses y un día sin ejercer, y especifica su abogado que “un mes antes”, es decir en julio, de que se cumpla el castigo que se le impuso, por supuestas dilaciones y "desatender" el juzgado, “tendría que concursar”.

Precisa que “ese concurso tiene una característica especial, solo podrá acceder a las plazas que no quieren los jueces que concurren y ahora mismo las plazas que quedan desiertas y que no piden los jueces son Cataluña y Canarias”. “Tendrá que acometer un desplazamiento de por lo menos mil kilómetros de su casa (en Lugo)”, ha estimado. Pese a la comunicación del cese, Pilar de Lara aún está pendiente del recurso de reposición ante el Tribunal Supremo, para que no se ejecute la sanción en tanto no resuelva el alto tribunal. Admite que es “difícil” que prospere, por los precedentes que se han visto en este proceso. Aún así, ha avanzado que “hay novedades importantes que se pueden tener en cuenta”. “O también puede darse que el Tribunal Supremo resuelva sobre el fondo del recurso (al castigo impuesto por el Consejo General del Poder Judicial) y si lo rebajara a menos de seis meses no perdería el destino”, ha recalcado.

Esa suspensión dejará a la jueza sin salario durante estos siete meses y un día, aunque su abogado ha asegurado que “ese no es el problema principal porque casi todos los jueces tienen seguro y los seguros cubren normalmente ese aspecto”.

Finalmente Azparren ha puesto el foco, para el recurso de reposición, en que “acaba de salir una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la semana pasada, que exige que para que se cese a un juez se necesitan más garantías, garantías mayores de las que prevé el ordenamiento administrativo, cosa que en este caso no existe”. “Este argumento es el principal para el recurso de reposición, que a lo mejor cambia las , aunque es difícil”, se resigna el letrado.