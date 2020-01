Así es Looper, el nuevo servicio de movilidad para personas mayores

“Mira lo que he visto”. La mujer de Carlos Padrón, médico jubilado de 82 años, salió a hacer la compra hace unos días al mercado de Barceló. Al llegar a casa, muy cerca del Café Comercial de la Glorieta de Bilbao, le dijo esa frase anunciadora a su marido. “Mira lo que he visto” significaba mostrarle una foto en el móvil de una silla eléctrica. Allí había un Looper. Una silla eléctrica naranja y negra: el nuevo servicio de movilidad compartida de Madrid.

El señor Padrón tenía en mente comprarse una silla eléctrica para moverse con más facilidad por la capital en las últimas semanas. “Desde hace unos años padezco una patología que me impide caminar con normalidad. Cada ciertos metros me detengo porque tengo que descansar. Mi radio de acción es, como mucho, de un kilómetro”. Hasta ahora. Looper lleva instalado en Madrid tres semanas y, según Pilar Pasquín, de 57 años y jefa de esta nueva empresa emergente española, está siendo todo un éxito.

“Mi beneficio inmediato”, observa Padrón, "es que ahora pillo un Looper debajo de casa y me voy hasta la Gran Vía, cosa que antes no hacía. Me saltaba el dolor y me quedaba en alta mar sin velas y sin remos”. Él, por si acaso, lleva siempre las pastillas. “Y me tardan en hacer efecto”. Ya se acabó.

Looper es una silla eléctrica que funciona a través de una aplicación. Se descarga de manera en sencilla en el móvil. En ella aparece un mapa con las 60 sillas que, por el momento, están en el distrito Centro y Salamanca, aunque se irán ampliando a otros barrios. El vehículo se puede usar por cualquier zona de Madrid, pero, eso sí, siempre ha de aparcarse en el distrito Centro o Salamanca. También existe una tarjeta Looper, pero solo para aquellos mayores de 60 años que no se lleven muy bien con las nuevas tecnologías. No hay cuotas. Se paga solo por uso. El precio de la promoción es de un euro por viaje.

El vehículo puede circular por la acera y tiene una velocidad máxima de cinco kilómetros por hora. Hay una palanca para la velocidad que, si suelta, se frena. También dispone de una cesta y de un par de pinzas para sujetar un bastón o unas muletas. Según los datos oficiales, Madrid tiene más de 180.000 personas con alguna discapacidad.

