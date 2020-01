Detenido el adiestrador de la perra Pocahontas por simular su robo

Giro inesperado en el caso de Pocahontas, la perra entrenada para ayudar a una adolescente con movilidad reducida y que supuestamente fue robada a punta de pistola en Aranjuez (Madrid). El adiestrador del animal, Alfonso García Cabrera, ha sido detenido por simulación de delito, ya que declaró ante la Policía que cuatro individuos le robaron a punta de pistola el animal y, según la Policía, no hubo tal robo. Pocahontas ha sido localizado en buen estado pero todavía deberá esperar para reunirse con Clara Carpintero, una adolescente malagueña de 15 años que está en silla de ruedas.

García había denunciado el robo de Pocahontas, una perra retriever de color negro de dos años a la que llevaba ocho meses entrenando, tan solo días antes de que fuera entregada a la joven de Estepona (Málaga). Afirmó que el 20 de enero cuatro individuos que viajaban en una furgoneta y que iban armados con una pistola le robaron la cartera y se llevaron a la perra.

Según la versión del adiestrador, caminaba aquel día sobre las once de la mañana por una zona con poco tráfico cerca del paseo del Deleite. Esperaban en la acera a que pasara una furgoneta que se aproximaba para poder cruzar la calle, un ejercicio, habitual para que los canes conozcan la señalización vial. Pero, en lugar de pasar de largo el vehículo, una vieja Renault Exprés blanca, se detuvo junto a ellos. "Se bajaron dos individuos de la furgoneta y me preguntaron si tenía dinero; yo les dije que estaba adiestrando a la perra y que no llevaba nada", relató Alfonso García por teléfono a este diario.

En ese momento, otros dos hombres salieron de la parte trasera del vehículo, uno de ellos pistola en mano. "Me quedé petrificado. Lo único que dije en ese momento es que sí llevaba dinero en la cartera, guardada en el pecho", detalló el adiestrador. No bastó con que se la entregara: "Me dijeron que también se llevaban la perra y dieron un tirón de la correa. La cogieron en brazos, la metieron en la furgoneta y se fueron".

Desde ese momento la Guardia Civil y la Policía Nacional iniciaron un dispositivo de búsqueda del can. La Fundación Bocalán del Perro de Ayuda Social, para la que trabaja el adiestrador, ofreció 800 euros de recompensa por recuperar al animal, cifra que se unió a la aportación de 1.200 euros del escritor invidente Emilio Ortiz.

La Brigada Local de Policía Judicial inició la investigación y los agentes comprobaron que las cosas no fueron como las contó, que no había sufrido tal robo y que había simulado la desaparición del animal, informa una portavoz de la Jefatura Superior de Policía. El hombre fue arrestado este lunes por un delito de simulación de delito y recuperaron el animal, que estaba escondido en el domicilio del arrestado.

La Fundación Bocalán del Perro de Ayuda Social ya ha recuperado al animal, que se encuentra en buen estado, aunque por el momento no podrá ser entregada a la menor porque hay que "recuperarlo" tras pasar "una semana en condiciones que no queremos imaginar y envuelta en un complicado entramado".

La investigación continúa abierta y los agentes intentan determinar las intenciones que tenía el detenido y si puede haber más implicados en los hechos. No se descarta tampoco que al detenido se le puedan imputar otros hechos delictivos. El entrenador, con 11 años de experiencia, se encuentra ahora en libertad con cargos, a espera de ser llamado a declarar por el juez. Simular un delito, acto recogido en el artículo 457 del Código Penal, está castigado con una multa de seis a 12 meses.

