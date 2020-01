“Aguado, El desleal” y otras perlas en Twitter de Miguel Ángel Rodríguez, nuevo jefe de gabinete de Ayuso

Miguel Ángel Rodríguez, nuevo jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, era un activo tuitero. Hasta este lunes, la víspera de que se anunciara su nombramiento para el nuevo cargo. Con la desaparición de su cuenta se borra el rastro directo a sus salidas de tono en esta red social. El exsecretario de Estado de Comunicación con Aznar, ha escrito en Twitter comentarios machistas sobre Inés Arrimadas, mensajes muy críticos con el actual vicepresidente del gobierno madrileño, Ignacio Aguado, reproches a Ciudadanos y a Vox.

Rodríguez vuelve a los focos de la política y Aguado ha sido el primero en mostrarse disconforme con la designación. "Respetamos el nombramiento, pero no lo compartimos", ha dicho Aguado en una declaración que retrata el deterioro de la relación de los dos socios gubernamentales.

"Aguado, El desleal"

El 3 de septiembre de 2019, Rodríguez tuiteó “Al padre del señor Aguado le dieron un contrato de 102.000€ por la cara en la Asamblea de Madrid. Ya puestos, habrá que investigarlo todo, ¿no?”, una acusación a la cual no contestó el mandatario de Ciudadanos. Más tarde, Rodríguez insistió: “Me dicen periodistas que el sr. Aguado no responde nada sobre el contratito de 102.000€ a su padre por parte de la Asamblea de Madrid. Y argumentan que él no estaba en política… ¡Coño!, ¡¡¡¡¡ni Díaz Ayuso cuando el aval a los socios de su familia!!!!!”.

La recriminación vino tras la decisión de Ciudadanos de apoyar la comisión de investigación (impulsada por PSOE, Más Madrid y Podemos) sobre los avales que concedió Avalmadrid entre 2007 y 2018, lo que incluirá el polémico acuerdo de 2011 para facilitar un crédito de 400.000 euros a una empresa participada por el padre de Díaz Ayuso.

Miguel Ángel Rodríguez borró su cuenta de Twitter ayer, antes del nombramiento

Rodríguez ha sido crítico con Ciudadanos, incluso les ha acusado de replicar al PP: “Los de Ciudadanos no solo copian el programa del PP, es que copian hasta sus entrevistas”, escribió en mayo de 2019. Sin embargo, aunque criticara a otros miembros, el político siguió escogiendo a Aguado como su diana principal: "Se equivoca: el tránsfuga Garrido no fue candidato del PP por algunas cosillas. Irán saliendo... A ver si el coleccionista de tránsfugas, el señor Rivera, sigue dando lecciones de ética política. Y le anuncio: tengo para mañana cosita interesante sobre Aguado, 'el Desleal", escribió sobre la marcha de Ángel Garrido del PP a Ciudadanos.

“Arrimadas es físicamente atractiva”

Uno de los tuits más criticados en la red social fue su comentario machista sobre Inés Arrimadas: “Arrimadas es físicamente atractiva como hembra joven. Políticamente es inconsistente”, escribió el político popular. En este caso, la política de Ciudadanos contestó poco después: “Seguimos trabajando para que estas muestras de machismo anacrónico sean cada vez más residuales”.

Pantallazo del tuit machista de Miguel Ángel Rodríguez contra Inés Arrimadas

No fue la única que contestó: algunas compañeras políticas también se lanzaron para rechazar el tuit misógino. Marta Rivera Cruz, actual consejera de Cultura y Turismo, de la Comunidad de Madrid, salió en defensa de Arrimadas: “Miguel Ángel, si te esfuerzas seguro que puedes resultar un poco más desagradable. Y más ridículo también. Suerte con lo tuyo”. E incluso Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, acusó a Rodríguez: “A este machista que busca atención no le debería dar voz ningún medio de comunicación. Todo el apoyo @InesArrimadas”.

Choque con Iván Espinosa de los Monteros

El 31 de octubre del 2019, cuando saltaron a los medios las supuestas irregularidades de Rocío Monasterio en su actividad como arquitecta, Iván Espinosa de los Monteros, tuiteó criticando a La Ser: “Os lo juro: la SER está abriendo los informativos con una noticia de alcance. Resulta que han destapado EN EXCLUSIVA que en mi comunidad de vecinos hubo una época en la que yo no estaba al día de pago, pero que ahora ya sí. Y en twitter lo ponen así, con mayúsculas, ÚLTIMA HORA!!”.

Rodríguez contestó echándole en cara su apoyo a la investigación de Avalmadrid: “Jódete,imbécil: Avalmadrid. Así os empuren. Idiotas!”. El mandatario de Vox le contestó acusándole de “borracho”, debido a un juicio que tuvo Rodríguez en 2013 por conducir bebido: “Interesante... o sea, que ambas cosas están conectadas? Porque los niños y los borrachos no mienten nunca!".

Contra Telemadrid

El político popular ha criticado igualmente las decisiones de la Asamblea en los nombramientos de la televisión pública madrileña. "Hombre! El jefe de información del PSOE de Extremadura aterriza en Telemadrid!!! Ya estamos todas! Imparcialidad y objetividad y austeridad dándole un buen sueldito...", escribió sobre el fichaje de Manu Pérez el 2 de septiembre del año pasado. Días después, acusó a Ángel Garrido de pertenecer a una trama corrupta relacionada con Telemadrid: “El director general y el de Informativos de Telemadrid forman parte de una trama de contratos irregulares que arrancó cuando presidía el tránsfuga Garrido. Se les ponen difíciles las cosas. A los tres”.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram