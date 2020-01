Díaz Ayuso rechaza el veto parental, al que Vox condiciona los Presupuestos regionales

Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha expresado este martes su rechazo al veto parental educativo, pese a que Vox condiciona a su puesta en marcha su decisivo apoyo a los Presupuestos regionales de 2020. Así, la líder regional se ha remitido al acuerdo que unió al PP con Cs y Vox para su investidura, que no es más que un pacto verbal. Entonces, las tres partes coincidieron en que sería suficiente con que las familias supieran las asignaturas a impartir en el colegio antes del inicio de curso, para así decidir si sus hijos continuarían en él o irían a otro.

“La política tiene que estar fuera del aula”, ha pedido Díaz Ayuso tras la reunión del consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. “En Madrid hay libertad de elección del centro por parte de los padres, y defendemos la autoridad del profesor. Vamos a seguir trabajando como hasta ahora, sin que se pueda menoscabar la autoridad del profesorado ni la libertad de las familias”, ha añadido. “Cuando firmamos el acuerdo de investidura, ya acordamos que las familias ya podrían tener antes del inicio del curso todas las materias extracurriculares, y que decidieran si sus hijos iban a esos centros o los cambiaban”, ha recordado. Y ha advertido: “Es lo que vamos a hacer. Cualquier otra petición se queda al margen del acuerdo. Los problemas reales de la educación no son estos”.

El posicionamiento de Díaz Ayuso, contradictorio con el de su propio partido en Murcia, donde el PP sí ha aceptado el veto parental que exige Vox, pone en peligro la aprobación de los Presupuestos de 2020. Como informó EL PAÍS el choque ideológico con el partido de extrema derecha es una de las razones por las que el Ejecutivo de Madrid aún no ha presentado siquiera el proyecto de las nuevas cuentas. Y la aprobación de estas depende, precisamente, de impulsar el veto parental, según han avanzado tanto Rocío Monasterio como Javier Ortega Smith, los dos referentes regionales del partido de extrema derecha. Salvo que PP y Cs encuentren el apoyo inesperado de otro partido, no podrán aprobar los Presupuestos sin Vox.

Así, Ortega Smith, ha insistido este martes en que su formación aboga por que se respete la libertad de educación en los centros escolares de Madrid, y ese respeto será "condición necesaria" para apoyar los presupuestos de esta comunidad. Tras todas esas frases se ocultan dos palabras: veto parental. Justo lo que ha rechazado este martes Díaz Ayuso.

"En una Comunidad que es el motor económico de este país, donde gestionamos 20.000 millones de presupuesto, no parece lógico que esos presupuestos estuvieran prorrogados por un tema innecesario e inexistente", ha contrapuesto Díaz Ayuso. "Los pactos están para cumplirse", ha insistido. "No hay que dejarse llevar por cantos de sirena, por provocaciones del Gobierno de España, hay que seguir gobernando con estabilidad, con cabeza. Es algo alejado de la realidad", ha seguido. Y ha rematado: "No tiene sentido, pero para eso está la política. Estoy convencida de que habrá presupuestos en Madrid".

