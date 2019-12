Leiva pulsa la tecla ‘rec’

Cambiamos de año y, claro, la actividad se resiente. Pero este 30-D pasará a la posteridad en forma de elepé en directo. Y hasta recomendamos, ya puestos, un puñado de discos magníficos que nos dejó el moribundo 19.

Lunes 30

Hace tiempo que Leiva es de los muy indiscutibles de la escena madrileña y nacional. Lo era ya como copartícipe de Pereza, pero sus cuatro álbumes en solitario han afianzado su extraordinaria acogida popular, sobre todo entre el público joven. Tras el cuarto, Nuclear (2019), suena razonable la idea de un primer álbum en vivo, una hipótesis que ya barajó, y descartó, hace unos años en las Ventas. En el WiZink ha colgado por tercera vez este año el cartel de “Localidades agotadas”, después de los anteriores llenazos del 29 y el 30 de junio. Tampoco quedan entradas en el Teatro Nuevo Apolo para disfrutar del concierto especial que Carlos Tarque ha concebido para celebrar su 30 aniversario como Revólver, una marca de absoluta garantía dentro de la canción roquera con querencia por Springsteen, Neil Young, Bob Seger, John Mellencamp y demás nombres venerables del sector. La opción joven la aportan Rufus T. Firefly, el por fin afianzado tándem de rock psicodélico, que desde Aranjuez han apuntalado un sonido con personalidad y escaso parangón en nuestra escena. Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro encabezan en La Riviera (25€) el cartel del Radar Pop, que se completa con el dúo valenciano de electrónica tropical Mueveloreina y con el simpático punk juvenil de Axolotes Mexicanos.

Jorge Arribas y Diego Galaz, componentes del grupo musical Fetén Fetén, en 2016 KIKE PARA

Martes 31

No tardará el lector en reparar que estamos en Nochevieja, así que el menú musical debe preparárselo cada cual en casita. Buena ocasión de amenizar a las visitas con algunos de los mejores discos que nos ha regalado este 19. Humildes sugerencias desde esta página: Weyes Blood, Aldous Harding, Big Thief (por partida doble, y a cuál mejor), Michael Kiwanuka, Brittany Howard, Wilco, The National, Vampire Weekend, Lankum, Steve Gunn, los eternos Leonard Cohen, The Who y Van Morrison, Bon Iver, Beirut, Rustin Man, Jake Xerxes Fussell, FKA Twigs, Gaby Moreno & Van Dyke Parks, Efterklang, Whitney, The Murder Capital, The Comet is Coming… y Coldplay. Sí, Coldplay. Una alternativa muy apetecible es apurar los últimos compases (nunca mejor dicho) del año en el Café Central junto al exquisito sexteto del trombonista Norman Hogue, pero tengamos en cuenta que el concierto es indisociable de una cena de gala hasta la medianoche, con el precio global de 125€.

Miércoles 1

También en el Central podemos dar la bienvenida al 20 con uno de los clasiquísimos en el templo de la Plaza del Ángel, el trío del saxofonista José Luis Gutiérrez (16€). De lo contrario, completemos la jugada de la víspera con una selección de la añada desde la perspectiva nacional. Estaremos en la gloria en compañía de Los Estanques, Litus, Coffee & Wine, Fon Román, Coque Malla, Dúo La Loba, Lagartija Nick, Rodrigo Cuevas, Alejandro Serrano, Blanco Palamera, León Benavente o Bantastic Fand. Ya, ya: no están todos los que son.

El saxofonista Pedro Iturralde,el pasado enero en Madrid. INMA FLORES

Jueves 2

Una encantadora (y admirable) tradición cada 2 de enero, casi un ritual: el primero en subirse al escenario de la Galileo Galilei (16,5€) es el incombustible saxofonista Pedro Iturralde, decano a sus 90 años del jazz español. Un ejemplo irrepetible de amor por el oficio. También son ejemplares los folcloristas castellanos Diego Galaz (violín) y Jorge Arribas (acordeón), los siempre amenísimos Fetén Fetén, que esta vez se centran en el público más joven con un concierto vespertino en Caixaforum (6€). Cual naturales de Hamelín, avisamos, se les da muy bien engatusar a los pequeñajos…

Viernes 3

Los eurofans no tienen en cuenta los prolongados fiascos de nuestros representantes en las votaciones, así que no han perdido la simpatía hacia Miki Núñez (Sala But, entradas agotadas), abanderado del buenrollismo mediterráneo y mestizo desde su debut, el reciente Amuza. Aún le queda por crecer como músico, pero su buen talante en Twitter, en estos tiempos tan vocingleros, es un alivio. Si nos acercamos hasta el recinto ferial de Alcalá de Henares podemos reencontrarnos (18€) con La Unión, todavía uno de los referentes del pop español de los ochenta. Ah, y en Galileo Galilei nunca falla la enésima Noche Sabinera (20€), donde los músicos del trovador jiennense recrean sus clásicos y animan a la participación.

Sábado 4

Otra tradición inveterada: los cantos navideños del enorme folclorista Eliseo Parra junto a sus alumnas más avanzadas de canción tradicional, Las Piojas en Costura (Galileo Galilei, 15€). Y, en Libertad 8, Laura Granados canta a la inmortal Mercedes Sosa.

Domingo 5

Y acabamos con otro clásico, el concierto de Reyes de la Banda Sinfónica Municipal en el Teatro Real (15 a 30 €) junto a una formación de pop. Después de haber adaptado al lenguaje sinfónico a Amaral, Luz Casal o Depedro, los partícipes de este año son una banda mucho más joven, Morgan, con la excelente voz de Nina de Juan acaparando los suspiros. Feliz 2020, felices regalos y feliz todo.

