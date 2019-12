El PDeCAT reniega de la subida de impuestos del Govern

La subida de impuestos a las rentas altas pactada entre el gobierno de la Generalitat y los comunes ha levantado críticas dentro de los propios partidos que conforman el Govern. La semana pasada, cuando se conoció el acuerdo que puede desbloquear los presupuestos, el portavoz de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, explicó que su partido acata la reforma pero que no está cómodo. Este domingo, el presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha asegurado que los neoconvergentes no comparten los cambios en el IRPF y ven “injusta” la recuperación del impuesto de Sucesiones.

Como líder del PDeCAT, Bonvehí ha defendido, en declaraciones a la agencia Efe, la visión económica del partido que, en 2010 y bajo el nombre de Convergència i Unió, suprimió casi por completo el impuesto de Sucesiones. Pero ha reconocido que poco puede hacer ante un acuerdo cuyos principales protagonistas son ERC y Catalunya en Comú-Podem, que tienen además negociaciones paralelas en el Ayuntamiento de Barcelona y en la investidura de Pedro Sánchez. “Hay aspectos que no nos gustan nada, pero somos conscientes de los resultados que tuvimos —en las elecciones catalanas— y de que no tenemos la consejería de Economía”, admite.

La reforma fiscal modifica cinco tributos y crea uno nuevo. En el IRPF, aumentan los tipos marginales en un nuevo tramo (entre 90.000 y 120.000 euros al año) y en el tramo que va de 120.000 a 175.000 euros al año. También amplía el mínimo exento de IRPF para las rentas más bajas.

Bonvehí ha considerado a estas clases como “medias-altas”, y ha destacado que su partido “no acaba de compartir” la reforma en el IRPF. Entre otras cosas, porque considera que la modificación puede llevar a un posible “efecto hacia empresas que retribuyen bien a sus trabajadores y que puede ser que no se instalen aquí, sino en otras comunidades más favorables fiscalmente”. Sin embargo, el presidente del PDeCAT acepta el acuerdo, y ha explicado que su partido ha tenido que cerrar un “doble pacto”: con ERC, con quienes tienen “diferencias” en fiscalidad, y con los comunes, “que todavía están más lejos”.

Sobre el impuesto de Sucesiones, que se modifica para reducir las bonificaciones a las personas con un mayor patrimonio, Bonvehí lo ha considerado “injusto” ya que tributa a una riqueza que “ya pagó impuestos” durante la vida del fallecido, aunque ha celebrado que se haya respetado su “línea roja” de mantener la bonificación a los cónyuges.

Por su parte, el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, afirmó el sábado por la noche en TV3 que “es falso que sea un ataque a la clase media”, y recordó que el aumento del IRPF afecta a al 1,5% de los contribuyentes.