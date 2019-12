Conciertos en Madrid, del 23 al 29 de diciembre: Vetusta Morla, Estopa

Quizá les suene ya un poquito el nombre de Vetusta Morla. Las 45.000 personas que asistirán a sus tres noches consecutivas en el WiZink –apoteosis de final de curso para la banda madrileña más admirada de la década– dicen sabérselas todas. Pero hay más materia sustanciosa en agenda. Veamos.

Concierto del cantaor Miguel Poveda en el Teatro Real de Madrid, dentro del Universal Music Festival. claudio álvarez

Lunes 23

Cuesta creer que Miguel Poveda, el príncipe flamenco de Badalona, ande ya por las 46 primaveras y en condiciones de celebrar sus tres décadas de actividad con un elepé doble, El tiempo pasa volando, cuya gira finaliza esta noche en el WiZink (42€). A lo grande, ante cerca de 5.000 almas (quedan lejos los años de los tablaos) y con una avalancha de invitados de postín: Raphael, Miguel Ríos, Ana Belén, Manuel Carrasco, Niña Pastori, Lolita y muchos más. Para los aficionados al pop con ribetes de canción de autor, es toda una sorpresa el regreso de 84 (Mon Live, 15€), a veces equiparados con una versión rejuvenecida de Los Secretos. Son tres madrileños nacidos aquel año y dotados de muy buenas voces, aunque no hayan cuajado por ahora lo que pronosticábamos y seguramente merecían.

Martes 24

En Nochebuena, claro, ni rastro de música en directo. Pero antes de que sus sobrinos le encasqueten un disco de villancicos con coros infantiles, piense en algún buen LP de canciones propias de la década. Que los hay, aunque no abunden. Por ejemplo, las recopilaciones del sello Putumayo (Christmas around the world, A jazz & blues Christmas, World Christmas party…); el maravilloso Songs for Christmas, de Sufjan Stevens; el disco de villancicos de James Taylor (At Christmas) o, en la cosecha de este año, el amenísimo elepé doble de Robbie Williams (The Christmas present) y el inesperado y espléndido The Molly Burch Christmas album, de una de las mejores cantantes jovencitas de la escena independiente yanqui.

Mikel Erentxun durante un concierto solidario en el WiZink Center de Madrid en febrero de 2018. luis sevillano

Miércoles 25

Día también propicio para quedarse en casa, claro. Pero si no se aguanta las ganas de poner el pie en la calle, aunque solo sea como terapia de desintoxicación familiar, la Hollywood Symphony Orchestra ofrece en el Teatro Monumental (24€) un espectáculo simpático, Marvel universe live, con bandas sonoras de superhéroes como el Capitán América, Doctor Strange, Spiderman, Iron Man y el resto de la pandilla.

Jueves 26

Día de reencuentro con algunos de esos viejos amigos a los que siempre apetece ver. Como Estopa, aquellos curritos de la Seat que hace ya ¡20! años estrenaron La raja de tu falda y a los que no se les acaba la cuerda de la rumbita salerosa. ¡Fuego!, su noveno disco, desembarca en el WiZink con entradas agotadas. Los murcianos Second también han finiquitado el papel en El Sol para el décimo aniversario de Fracciones de un segundo, su trabajo de eclosión.Mikel Erentxun, de inolvidable pasado en Duncan Dhu pero amplísima ya discografía solista, estrena en But (29€) su trabajo de este mismo año, El último vuelo del hombre bala. La alternativa para jovenzanos la aporta Dani Fernández (La Riviera, 18€), en tiempos integrante del quinteto masculino Auryn y ahora inmerso en el repertorio de su primer disco, Incendios, más próximo a la canción de autor.

Viernes 27

Primero de los tres asaltos consecutivos de Vetusta Morla en el WiZink (solo quedan algunas entradas para el domingo, desde 35€). El sexteto de Tres Cantos concluye la abrumadora gira de Mismo sitio, distinto lugar, que desde abril de 2018 les ha llevado por toda España, Latinoamérica, Estados Unidos y distintos escenarios europeos. A partir de 2020 será el turno de MSDL – Canciones dentro de canciones, un proyecto peculiar y seguramente desconcertante: Pucho, Guille Galván, Juanma Latorre y compañía han decidido que su quinto álbum en estudio sea una reinterpretación del cuarto, con lecturas crudas y diferenciadas de sus diez mismas composiciones. Frente a la propuesta multitudinaria, el formato pequeño e íntimo lo proponen tres guitarristas flamencos, Diego del Morao, Rycardo Moreno y Pakete, en el AC Recoletos (18€) y con la percusión de Bandolero como elemento aglutinador.

Sábado 28

A Asier Etxeandia le tuvimos siempre por actor estratosférico, pero Mastodonte (Joy Eslava, 22€), el proyecto de pop épico e intensamente teatral que comparte con el italiano Enrico Bárbaro, nunca ha sido un entretenimiento menor. A su homónimo debut de 2018 han sumado ahora el tema central para la película Sordo. En Galileo Galilei (15€), mientras tanto, Rebeca Jiménez adelanta su inminente nuevo disco, La mexicana.

Domingo 29

El capítulo de artistas extranjeros, tan exiguo en estas fechas, se abre in extremis con la excelente Anna Meredith (Independance, 15€), una vocalista británica que abarca desde el rock experimental hasta la electrónica o la música clásica contemporánea. Su música no es fácil de describir ni de acceso inmediato, pero puede tornarse profundamente estimulante.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram