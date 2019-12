Una multa de aparcamiento, comidas, encuestas… los gastos electorales que no acepta la Cámara de Cuentas

Una multa de tráfico, una comida, una encuesta… La Cámara de Cuentas acaba de rechazar el reembolso con dinero público de gastos electorales de pequeña cuantía facturados por Más Madrid, Vox y PP. Aunque el ente fiscalizador aprueba las cuentas de todas las formaciones que obtuvieron representación en la Asamblea de Madrid tras las elecciones autonómicas de mayo, establece esos reparos en el caso de las de Íñigo Errejón (10.950,43 euros sobre un total de 440.274,60), Rocío Monasterio (9.723,39 euros sobre 112.946,00) e Isabel Díaz Ayuso (1.802,90 euros sobre 941.699,62).

Más Madrid. Comida y una multa. “Con carácter general, no se han detectado incidencias destacables”, arrancan las conclusiones de la Cámara de cuentas regional sobre la plataforma que impulsaron Manuela Carmena e Íñigo Errejón. “Las detectadas”, prosigue; “han consistido en gastos realizados fuera del plazo electoral por importe de 7.371,71 euros, gastos de restauración y multa de aparcamiento no subvencionables por importe de 2.516,39 euros, gastos no abonados a través de la cuenta electoral no justificados por importe de 1.062,33 euros, por lo que se hace un ajuste total por 10.950,43 euros”.

El 70% de esos 7.371,71 euros se corresponde con el gasto de organizara el acto inicial de campaña, en Bustarviejo, que la Cámara de cuentas no cree imputable a la campaña autonómica porque estuvo principalmente protagonizado por candidatos municipales (aunque también intervino el regional, Errejón). La multa es a un camión que descargaba material para un mitin.

Además, la coalición con miembros de Equo y exintegrantes de Podemos cometió un error en la justificación de sus cuentas que la Cámara enmienda en su beneficio.

“Se han aumentado los gastos electorales de Mas Madrid en 70.936,35 euros, en concepto de IVA soportado en las facturas recibidas de los proveedores, contabilizado erróneamente”, detalla el informe.

En consecuencia, destacan desde Más Madrid, la plataforma de Errejón acabará ingresando 60.000 euros más de los solicitados. “Se trata de pequeños errores administrativos sobre cantidades ínfimas, fundamentalmente por no haber presentado los gastos en plazo”, resumió un portavoz de Más Madrid.

Vox. Sondeo. “Los gastos justificados están incluidos en el artículo 130 de la LOREG, a excepción de la factura A-19-1725, emitida por Índice, de 9 de mayo, por importe de 9.723,39 euros, en concepto de "Encuesta Elecciones Autonómicas con sobre muestra en C. Madrid”, detalla el ente fiscalizador sobre el partido de Rocío Monasterio. “De acuerdo con la doctrina de la Junta Electoral Central y el criterio seguido por el Tribunal de Cuentas, no se estima comprendido entre los conceptos recogidos en el artículo 130 de la LOREG”.

Los gastos generados por la realización de encuestas solían ser aceptados como desembolso electoral, según fuentes conocedoras de la organización de una campaña, pero recientemente se cambió ese criterio.

PP. Preparación de anuncio. “Las facturas de importe superior a 1.000 euros alcanzan los 938.244,69 euros, que representa el 99,64% del total de gastos, en general correctamente justificados, a excepción de una factura por importe de 1.802,90 euros, que no se consideran gastos electorales de entre los previstos en el artículo 130 de la LOREG”, especifica la Cámara de cuentas.

“Son gastos derivados de hacer sesiones de fotos y vídeos, de maquillaje, vestuarios, de preparación de la candidata”, explican fuentes populares. “Antiguamente se aceptaban y ahora no: el spot se cubre, la preparación de la candidata para el spot, no”, siguen. “Igual que antes se aceptaban las encuestas y ahora no”, añaden, en referencia a Vox.

El importe de los gastos electorales justificados por el conjunto de las candidaturas con derecho a percibir subvenciones ascendió a 3.765.747,08 euros. La cantidad que tiene derecho a percibir cada partido se calcula en función de cada escaño obtenido (19.981,18 euros) y cada voto sumado (1,01 euros).

El PSOE ganó las elecciones autonómicas de mayo, con 37 escaños. Le siguieron el PP (30, primera derrota regional desde 1995); Ciudadanos (26); Más Madrid (20); Vox (12) y Unidas Podemos (7).

