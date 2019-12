Balañá no da aún por perdido el Club Capitol

El anuncio de que el Club Capitol va a cerrar sus puertas al final de la temporada al no renovársele el contrato de alquiler, ha motivado reacciones en contra de que Barcelona pierda un icono cultural de la parte alta de La Rambla. Bajo el lema “Salvem el Club Capitol!”, la asociación Amics de La Rambla manifestó ayer en un comunicado que la del cierre del teatro es “la peor noticia que La Rambla, la ciudad y su cultura podían recibir”. La nota continúa: “La desaparición de un teatro cargado de historia y parte de la vida y del bagaje sentimental de diferentes generaciones de barceloneses es una noticia terrible que hace retroceder el sueño de una Rambla mejor”. La sociación pide “a todos los grupos municipales, a todas las administraciones —municipal, autonómica, estatal— que demuestren con hechos el compromiso con La Rambla y la cultura del que siempre hablan”. Y recalca: “Aún estamos a tiempo de hacer algo para preservar la actividad cultural del Club Capitol”. Los Amics de La Rambla subrayan que Barcelona no se puede permitir la pérdida que supondría la desaparición “de Can Pistoles, del teatro de Pepe Rubianes”.

Por su parte, la responsable de los teatros del Grupo Balañá, María José Balañá, ha declarado a Efe que hará todo lo que pueda para evitar que cierre el Club Capitol, que su familia gestiona desde hace 57 años, porque no quiere “darlo por perdido sin haberlo intentado todo antes”. El propietario del local donde se ubican las dos salas teatrales del Club Capitol anunció al Grupo Balañá que no quiere prorrogar el arrendamiento, lo que obligaría a cerra el teatro al acabar la temporada. Los propietarios “no han pedido un alquiler más alto ni han dado ninguna opción, simplemente quieren destinar el local a otra cosa”, explicó la responsable del teatro. Balañá reconoce que están en todo su derecho, pero espera que el Ayuntamiento ayude porque “sería una pena cerrar un teatro con tanta historia y en el que hemos puesto tanto esfuerzo”.