“La mayoría de los insectos son inocuos”

A Jorge Martínez (Madrid, 66 años) le apasionan particularmente dos tercios de los seres vivos que habitan este planeta: los insectos. Más que un entomólogo (el que estudia los insectos), este maestro de primaria jubilado es un “bichero” —como le gusta llamarse— que sale en busca de insectos para recogerlos y estudiarlos. También los intercambia con otros bicheros, “como si fueran cromos”, y los compra por Internet. En su “cueva-taller” almacena más de 5.000 ejemplares, de decenas de especies diferentes. Los que más le atraen son las mariposas, los escarabajos, las abejas... las arañas no, “porque no son mi tipo”. Aunque para llegar a las más de un millón de especies contabilizadas en el mundo, todavía le queda.

¿Cuál es su insecto favorito?

El lucanus cervus, también conocido como el ciervo volador, una belleza de escarabajo y el más grande de Europa. Me parece una obra maestra de la naturaleza. El macho tiene una especie de cornamenta, que no vale para mucho, salvo para presumir o pelearse por el territorio con otros machos. Y las hembras, aunque no son tan grandes, son más efectivas, con sus mandíbulas cortas muerden el roble para sacar su savia y alimentarse.

¿Cuándo descubrió esta pasión?

Pues muy pequeñito, con ocho años o así. Recuerdo ir con los amigos por lo que ahora es la avenida del Mediterráneo, que entonces era todo campo. A mí ya me encantaban las mariposas, sobre todo las reinas, las que tienen la cola larga. Las cogía y las disecaba como Dios me daba a entender porque por aquel entonces no tenía mucha idea de cómo hacerlo correctamente.

¿Esas mariposas se siguen viendo en Madrid?

Por la misma zona donde las solía ver yo seguro que no, ahora todo está urbanizado. Son mariposas de jardín, así que se pueden ver, sobre todo, donde hay lilos. En general, se ven muchos menos insectos que antes, vayas por donde vayas, igual que vegetación.

¿Por qué son tan importantes los insectos?

Son la base de la cadena trófica y son, por ejemplo, el alimento de otros animales vertebrados como aves, reptiles, anfibios… e incluso de plantas. También ayudan a la descomposición de la tierra, de las heces de muchos animales, como las vacas, convirtiéndolas en serrín y evitando la contaminación atmosférica. Por otro lado, tenemos a los insectos polinizadores, como las abejas, imprescindibles desde el Triásico en el que aparecieron las plantas con flor; uno sin otro no hubiese sido posible. Y en base a eso, funciona el engranaje biológico de nuestro planeta.

Pero este concepto no se tiene muy presente actualmente.

No, normalmente, la relación del ser humano con los insectos es de repulsión, lo primero que se le ocurre a la gente es pisarlos y matarlos. Es verdad que hay algunos insectos que no son buenos amigos para nosotros, como las pulgas, que nos pican y nos molestan, pero la mayoría de ellos son, como poco, inocuos: no nos hacen ni bien ni mal.

¿Usted no será de los que matan un insecto cuando entra en casa?

No, claro que no.

¿Y qué hace si eso ocurre?

Pues, los observo y miro a ver de qué se trata. He tenido muchas ocasiones de hacerlo. Recuerdo cuando nos mudamos a la casa en la que vivimos actualmente, teníamos una plaga de cucarachas y una avispa que danzaba por allí. Después de fumigar un par de veces y de investigar, me di cuenta de que se trataba de una avispa parásita, que inyecta su larva en los huevos de las cucarachas.

¿Cómo conserva los insectos?

No todos los que me encuentro en casa o fuera me interesan, a veces ya los tengo. Pero los que sí, los preparo para su preservación en una caja entomológica, que tiene un cerrado especial. A veces se me acumulan, así que los conservo en la nevera.

¿Y su familia qué le dice?

Mi mujer lo único que me pide es que no los guarde en la nevera de casa, que me los llevé a mi taller.

