Indignación en el Cercanías en Parla

Los usuarios de Cercanías de Parla, localidad de más de 128.00 habitantes situada a 20 kilómetros al sur de la capital, han mostrado su indignación a primera hora de este lunes en las redes sociales por el retraso de los trenes de la línea C4 en plena hora punta y por las aglomeraciones que se han producido en la estación, a la que no paraban de llegar viajeros que se iban acumulando y acumulando al no estar saliendo trenes. Renfe ha alegado que ha sido un corte puntual por causas ajenas a la compañía, que ha obligado a cerrar la línea completa durante 35 minutos.

"Cercanías Madrid, ¿queréis que ocurra una desgracia no? En la estación de Parla, la gente acumulada en la puerta de la estación y tornos. 200 personas sin poder pasar, y los de seguridad impidiendo el paso a los andenes porque estaban peor". Mensajes como estos han hecho que Parla fuera trending topic, ya que se han llegado a escribir más de 14.000 tuits.

"En la estación de Parla no podemos ni bajar al andén. ¿Para esto pago 72 euros todos los meses? Y hoy no tenemos claro si es avería o huelga, pero menuda sorpresa mañanera", se quejaba otra usuaria. Otros viajeros apuntaban también a que gran parte del malestar provenía de la falta de información: "Ya ni avisáis. No tenéis vergüenza".

"Lo que ha sucedido hoy es simplemente vergonzoso. Incomunicados, tirados sin posibilidad de transporte y una aglomeración tan grande que no permitía ni bajar al andén. Y CERO información", criticaba otra tuitera.

Una usuaria ha tuiteado la imagen del sistema de avisos, en la que se puede ver que el último era del viernes: "Lo de hoy en #madC4 es de vergüenza, ni un aviso desde el viernes. He tenido que irme de la estación de Parla porque no pasaban trenes y allí había más gente que en el mercadillo...".

Los problemas afectaban a toda la línea, como apuntaba otra usuaria: "¿Y hoy qué pasa en la MadC4? Estoy en Villaverde Bajo, dirección Atocha.... Todos los días, lo mismo. Es inaguantable ya...". "Un día más. Qué poca vergüenza tienen...", se quejaba otra joven, que también inciden en que se trata de un problema constante.

Mientras tanto, en la cuenta de Cercanías Madrid no se estaba informando de problema alguno, aunque sí han respondido a usuarios que les reclamaban información con un lacónico "los trenes de la línea MadC4 están sufriendo demoras", sin especificar cuánto ni por que.

Una portavoz de Renfe ha negado que sea una línea que sufra problemas frecuentes y que se ha tratado de un corte puntual por causas ajenas a la compañía, que ha obligado a cerrar toda la C4, que va de Parla a Alcobendas-San Sebastián de los Reyes (C4-a) o Colmenar Viejo (C4-b) y que da servicio a Parla, Getafe, Madrid, Tres Cantos, Colmenar Viejo, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.

"En Parla y en otras estaciones de la línea se ha producido una acumulación de viajeros por una incidencia en el túnel de Sol, por el que pasan los trenes de la C4 y de la C3, hasta Nuevos Ministerios", ha indicado la portavoz, que ha explicado que "se ha recibido un aviso de que había una persona circulando por la vía", por lo que se ha cortado la circulación del túnel hasta comprobar que no había nadie ya. En total ha sido "35 minutos de corte del servicio, entre las 6.25 y las 7.00".

Al reanudarse la circulación, se han acumulado en las primeras horas retrasos de hasta 25/30 minutos hasta que la línea ha recuperado la normalidad. Renfe reitera que ha sido "un problema puntual por causa ajenas" y que no es una línea que sufra incidencias frecuentes, aunque sí "alguna puntual por un viajero enfermo, por averías en infraestructuras o en los trenes".

La compañía puntualiza que la línea es de las más extensas y utilizadas de Madrid: "Atraviesa toda la comunidad, es la segunda más extensa tras la de Aranjuez-Escorial y la segunda con más tránsito de viajeros, 230.000 en un día laborable".

