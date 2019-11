Valencia busca marcas para situarse entre los cinco maratones más rápidos

"Solo nos queda mirar hacia arriba y esperar que el tiempo permita cumplir con los objetivos. Porque no hay límites; queremos todos los récords posibles", ha asegurado este viernes Paco Borao, presidente de la SD Correcaminos, entidad organizadora del 39º Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, que se celebra este domingo. La prueba se celebra en busca de marcas que la sitúe entre los cinco maratones más rápidos del mundo, con lo que deberá rebajar cerca de un minuto el actual récord masculino de 2h04:31 y el femenino de 2:21:14.

En la carrera 10K, que se corre el mismo día por última vez, la organización tiene serias esperanzas en que el Joshua Cheptegei bata el Récord del Mundo en esta distancia -que ahora está en poder de Leonard Patrick Komon con 26:44.

Sobre si Valencia tiene posibilidad de entrar en el club de los Majors, los grandes maratones del mundo [competición internacional de atletismo de la que forman parte las carreras de Boston, Londres, Berlín Chicago, Nueva York o Tokio], Borao ha asegurado que "ser o no Major nos nos quita el sueño. Lo que queremos es hacer cada vez más y mejor. De hecho, vamos a ir a por la etiqueta platino [que otorga la Asociación Internacional de Atletismo], y, de momento, ya hemos pasado a ser los mejores de España".

Marc Roig, seleccionador de élite internacional del Maratón Valencia, ha subrayado que desde la organización se trabaja para “intentar colocar a Valencia entre los cinco mejores maratones del mundo”. Y en cuanto a la estrategia de carrera el domingo, el maratoniano ha reconocido que la climatología es un factor a tener muy en cuenta: "El objetivo es batir los récords del circuito".

Entre los atletas que estarán el domingo en la línea de salida se encuentra el autor de la plusmarca del trazado en 2018, el etíope Leul Gebresilase (2h04:02), que durante la presentación ha asegurado estar “encantado de volver, es un maratón de gran nivel y sueño con hacer una buena competición”. Junto a él estarán Herpesa Negasa (2h03:40), Tsegaye Kebede o (2h04:38), entre otros. Además, se vivirá un duelo muy interesante por el Récord de Europa de Maratón (2h05:17), entre el turco Kaan Kigen Ozbilen (2:05:27) y el noruego Sondre Moen (2:05:48).

Entre las mujeres, se encuentra una de las mejores atletas de fondo de la historia la cuádruple campeona mundial y vigente campeona olímpica de 5000 metros, la keniana Vivian Cheruiyot (2h18:31), que ha asegurado que su objetivo “es dar lo mejor de mí misma y me gustaría hacer una gran marca”. A su lado estarán también Dereje Roza (2h19:17); Birhane Dibaba (2h19:51) y la debutante Zeineba Yimer (1h05:46 este año en medio maratón) a la caza de nuevos récords del mundo.

Los españoles, en busca de marcas olímpicas

José Antonio Redolat, seleccionador de la nacional del Maratón Valencia, explicó que “este año es especial, es olímpico (Tokio 2020), y los atletas españoles vienen a buscar las mínimas. Desde la organización hemos puesto todo lo que está en nuestras manos para que sea así. En concreto, el objetivo es que haya un atleta masculino por debajo de 2h10 y que haya varios atletas con mínimas”.

Uno de los que podría conseguir ese tiempo es Juan Antonio Chiki Pérez, que en el Medio Maratón Valencia se convirtió en el segundo español en bajar de 1h01 y que debutará el domingo. “Valencia es una ciudad que me ha dado muchísimas alegrías y espero que el domingo me dé la más grande, la de hacer la mínima olímpica".

La valenciana Marta Esteban se pronunció en la misma dirección: “El domingo saldré pensando que mi cupo de mala suerte acabó con el medio maratón y he hecho un gran último mes de entrenamientos. Es el año que menos kilómetros llevo, porque he metido más calidad, pero me veo con posibilidades de conseguir la mínima olímpica”.

Tratarán de lograrlo también Ayad Lamdassem (2h09:28), Houssame Benabbou (debutante), Camilo Santiago (2h13:56), Iraizt Arrospide (2h13:23), Jaume Leiva (2h13:06), Marta Esteban (2h30:47), Elena Loyo (2h31:13), Gema Barrachina y Alicia Pérez (2h39:02).