La semana por delante: teatros para jugar y científicos en el supermercado

Realidad cotidiana siglo XX. Machado tomando un café en las Salesas, Valle-Inclán caminando por el Paseo de Recoletos, Ramón y Cajal dando una clase de disección o Romero de Torres pintando en su estudio. Pero también verbenas, fiestas populares, maratones de baile o carreras de autociclos y escenas históricas como el montaje del caballo de la estatua de Felipe III en la Plaza Mayor o el traslado del elefante cazado por el Duque de Alba desde el Botánico al Museo de Historia Natural. Todas estas escenas cotidianas, fueron retratadas por Alfonso, saga de fotógrafos y firma pionera del fotoperiodismo en España, a lo largo del siglo XX. Ahora, la galería de La Fábrica reúne en una exposición 23 de sus imágenes más icónicas que son, a la vez, 23 pedazos de la memoria visual de este país.

Cuándo: del 27 de noviembre hasta febrero

Dónde: La Fábrica (c/ Alameda, 9)

Precio: Gratuito

CIRCO

Un momento de la obra Many Hands.

Circo Price en Navidad. La programación navideña del Circo Price se presenta este año a bordo de un tren lleno de magia, que llegará de forma inesperada a la estación donde vive Don Búho. De ese tren comenzarán a bajar acróbatas, forzudos, domadores, músicos, criaturas voladoras y hasta una adivina. Por supuesto, todos vendrán cargados con sus maletas, que esconden cosas igual de peculiares que sus dueños. Un espectáculo de lo más original y divertido, para aprender qué es lo más importante de la Navidad y, por supuesto, para pasarlo pipa en familia.

Cuándo: del 29 de noviembre al 5 de enero

Dónde: Teatro Circo Price (Ronda de Atocha, 35)

Precio: de 15 a 30 euros

FESTIVAL

Cuerpa. El cuerpo femenino y tres de las variables que lo atraviesan –la intimidad, la sexualidad y la violencia– son los protagonistas de este novedoso festival de artes escénicas, creado por la coreógrafa y performer Aitana Cordero. A lo largo de las próximas dos semanas, podremos ver los trabajos de diferentes artistas que se cuestionan el significado, la percepción y los límites de sus propios cuerpos con piezas como 21 pornographies –en la que la artista Mette Ingvartsen indaga hasta qué punto lo pornográfico se ha filtrado a diferentes áreas de la sociedad–, In Many Hands –donde Kate McIntosh nos anima a explorar desde lo táctil– o Dream Hostel –una experiencia con la que Mala Klein invita al público a dormir (y soñar) en La Casa Encendida–.

Cuándo: del 3 al 14 de diciembre

Dónde: La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2)

Precio: de 5 a 10 euros por sesión

INFANTIL

Teatro sin fin. Si el pasado mes de abril, era la instalación del colectivo británico Aberrant Architecture la que ocupaba la nave central de Intermediae en Matadero, con el fin de promover el juego libre entre los niños, ahora es la artista y arquitecta Leonor Serrano Rivas quien toma el relevo de este espacio con Teatro sin fin. En esta instalación, nada es lo que parece: los espacios, los objetos y nuestra propia percepción se ven alterados por sonidos, reflejos, pantallas y siluetas, así como por la laberíntica arquitectura, que podremos modificar con nuestras propias manos gracias a su carácter blando y flexible. Como lo define el también artista y arquitecto Diego Delas, en este teatro “el juego es el actor y nosotros decorado”.

Cuándo: del 4 de diciembre al 19 de julio

Una de las imágenes de la exposición 'Realidad Cotidiana'.

Precio: Gratuito

ENCUENTRO

The Magazine Club. Desde hace un par de meses, los amantes de las revistas independientes tienen una cita en The Magazine Club, un programa de encuentros organizados por Margherita Visentini –fundadora y editora de la revista Polpettas On Paper–, Paloma Ávila (Hal f & Twice) y Gema Navarro (Rifle) –fundadoras del espacio Open Design Area–. En estos encuentros, que se celebran cada dos meses, se invita al editor de una revista a charlar sobre su proyecto y también hay ejemplares disponibles a la venta, algo de agradecer, ya que muchas de estas publicaciones solo se pueden comprar por internet. Este miércoles, las invitadas serán las tres editoras y fundadoras de la revista francesa The Skirt Chronicles, en la que se dan cita la moda, la literatura, la fotografía y la escritura.

Cuándo: 4 de diciembre a las 19.30

Dónde: Open Design Area (Gran Vía 78, 8D)

Precio: Gratuito (con inscripción previa)

CHARLA

Un científico en el supermercado. Detrás de la Lotería hay estadística, del cante jondo hay matemáticas y de las etiquetas del supermercado hay química. Es decir, que vivimos rodeados de ciencia, pero a menudo, esta pasa desapercibida en nuestra vida cotidiana. Para hablar de esta “ciencia de las pequeñas cosas” es el encuentro que el Espacio Fundación Telefónica ha organizado con José Manuel López Nicolás, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular, fundador del blog de divulgación científica Scientia y autor del libro Un científico en el supermercado. Un viaje por la ciencia de las pequeñas cosas. Conversará con el periodista y divulgador científico Antonio Martínez Ron, otro referente en esto de hablar de ciencia de forma entretenida y desenfadada.

Cuándo: 4 de diciembre a las 19.00

Dónde: Espacio Fundación Telefónica (c/ Fuencarral, 3)

Precio: Gratuito (con inscripción previa)

MÚSICA

XXV Festival Grandes del Gospel. El festival Grandes del Gospel cumple 25 años y lo hace llegando puntual a su cita con la Navidad. Desde hace un cuarto de siglo, ya es tradición que los villancicos se combinen con los sonidos del góspel tradicional americano y en esta edición, el festival presenta un cartel muy especial, con el que rinden tributo tanto a las corrientes tradicionales del gospel como a las contemporáneas. Durante los próximos 15 días podremos escuchar cantar a Spirit of New Orleans Gospel Choir, The Mississippi Mass Choir, The Campbell Brothers y The Golden Gate Quartet. Además, dos de las agrupaciones ofrecerán sus shows en un formato especialmente pensado para los niños, al que han bautizado como Gospel for kids.

Cuándo: del 1 al 15 de diciembre

Dónde: Teatro Fernán Gómez (Plaza de Colón, 4)

Precio: 35 euros por concierto

EXPOSICIÓN

Clicks! Los muñecos de plástico articulados y pelucas intercambiables más famosos del mundo aterrizan en Madrid con una gran exposición en la que se podrán ver más de 3.000 de estas figuras, distribuidas en diez dioramas que representan diferentes etapas históricas, desde el Egipto de los faraones a la época victoriana, pasando por la Antigua Roma o el lejano Oeste. La muestra se ha organizado en colaboración con la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil y es un sueño hecho realidad tanto para los más pequeños como para los adultos que todavía disfrutan como enanos jugando a los clicks.

Cuándo: del 5 de diciembre de 2019 al 1 de marzo

Dónde: Palacio de Gaviria (entrada por Travesía del Arenal, 1)

Precio: desde 7 euros

