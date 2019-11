Muere a los 75 años Carlos Raluy, confundador del Circo Raluy

Carlos Raluy (Sant Adrià del Besòs, 1944), creador y cofundador del Circo Raluy ha fallecido en Barcelona a la edad de 75 años, según ha informado su familia en un comunicado. Carlos Raluy era, actualmente, director presentador del Circo Histórico Raluy. Su mujer, su hija y su hermano han lamentado profundamente la pérdida de un hombre que, según han destacado, "se ha entregado al circo a lo largo de toda su intensa vida".

En efecto, Carlos Raluy ha estado toda su vida vinculada con el circo. Primero como heredero de la tradición iniciada por su padre Luis Raluy Iglesias, el tigre de Sant Adrià, que formó parte del cuarteto Keystone y más tarde creó el circo Ringland y el Circo Museo Raluy, fruto de ir reuniendo carromatos antiguos, a partir de los años treinta del siglo pasado.

Carlos Raluy, maestro de ceremonias y payaso listo y su hermano Luis compartieron desde que el Raluy comenzó a funcionar en 1973 y más tarde, en 1983 como circo histórico que a rodar por todo el mundo con estos carruajes que son un auténtico patrimonio artístico y que no han parado de recibir reconocimientos y premios del mundo circense. En 1996 obtuvieron, incluso, el Premio Nacional de Circo, que otorga el Ministerio de Educación y Cultura por "sus méritos artísticos y su labor de difusión internacional del circo español", según destacó el jurado. Durante años las carpas y los carruajes formaban parte del paisaje artístico de la Navidad en Barcelona cuando se instalaban cerca del Moll de la Fusta.

En 2016 los hermanos decidieron emprender caminos separados. Carlos tomó las riendas del Circo Histórico Raluy, mientras que su hermano Luis se puso al frente del Circo Raluy Legacy. Ese mismo año Carlos revivió el London Bar (un histórico local situado en el Nou de La Rambla, 34), fundado en 1910 y que había sido un vivero del circo de la época.



En una entrevista concedida hace uno años aseguraba: "Un niño, cuando piensa en el circo, no imagina caravanas y tráileres. Eso no lo sueña. Pero sí que lo hace en un carruaje con caballos que viaja por las aldeas. Con el Circo Histórico Raluy he querido crear un tipo de circo como este, como el que sueña un niño".