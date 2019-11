La Generalitat convertirá pisos privados ya construidos en vivienda pública

La Generalitat planea convertir en vivienda pública pisos del parque privado ya construido. Una medida que resultara atractiva a los propietarios a través de beneficios fiscales, que buscaría sumar vivienda social o a precio asequible al parque público. Lo anunció esta semana el director adjunto de la Agencia de la Vivienda de Catalunya, Jaume Fornt. El representante de la Generalitat participó en la jornada organizada por la Diputación de Barcelona sobre cómo las administraciones locales pueden aumentar el parque público existente.

Fornt reconoció que la idea, “todavía no explorada”, es muy incipiente y que buscaría alianzas con grandes tenedores (entidades financieras, promotores, fondos o la SAREB) a través de estímulos fiscales en impuestos de sociedades, bienes inmuebles o la imputación del alquiler. Siempre pensando en el alquiler, aunque no detalló si este parque lo gestionaría la administración o las propias empresas. Esta modalidad no sustituiría a las cesiones que ya hacen grandes tenedores con convenios, dirigidos a situaciones de emergencia.

La compra preferente



En la misma mesa, la concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Lucía Martín, coincidió en la necesidad de movilizar vivienda ya existente. Y también en las posibilidades que da la herramienta del tanteo y retracto (compra preferente) por parte de la administración en pisos de grandes tenedores procedentes de desahucios. Martín recordó que el grueso del esfuerzo para afrontar la emergencia habitacional lo han asumido los ayuntamientos.

El presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana, Joan Ràfols, avaló la idea de “movilizar el parque vacío”, pero alertó de la necesidad de mejorar la gestión del parque público. “Es un desbarajuste, desgraciadamente no ha mejorado”, denunció y exigió que “haya rotación de los adjudicatarios del parque público en función de las necesidades”. “Gestionar de manera dinámica es muy importante para alcanzar la eficacia de los pocos recursos que tenemos”, defendió.

Desde el Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès, su coordinador de proyectos estratégicos, Jordi Cuyas, explicó que en el municipio hace 30 años ya se comenzaron a recuperar pisos vacíos privados para alquilarlos, después de que los rehabilitaran personas en riesgo de exclusión.