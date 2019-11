El Govern solo usará asistentes de voz digitales que al menos usen el catalán

La política lingüística de la Generalitat, que busca fomentar el uso del catalán en todos los espacios de la Adminstración y la toponimia oficial, llega a los asistentes de voz y otros servicios tecnológicos de última generación. En su reunión semanal, este martes, el Ejecutivo catalán ha aprobado un acuerdo mediante el cual se exigirá que los contratistas de servicios tecnológicos garanticen que se pueden relacionar al menos en catalán -y pudiendo incluir otras lenguas- tanto con los órganos contratantes como con los clientes y usuarios.

"Estas cláusulas son un estímulo claro para que el catalán se extienda progresivamente en ámbitos tan diversos como el de las aplicaciones de geolocalización o los sistemas de control de dispositivos mediante la voz", ha explicado la portavoz Meritxell Budó. La obligación para usar, al menos, el catalán estará fijada mediante las cláusulas de los contratos y, por ejemplo, también podría afectar a las máquinas de venta de bebidas o comidas que estén en las dependencias de la Generalitat. En estos casos, dice la Generalitat, "los productos que se ofrezcan tendrán que estar etiquetados al menos en catalán, sin prejuicio de que lo puedan estar en otras lenguas".

Además de pantallas digitales y los elementos de asistencia de voz -como Siri o Alexa, por citar dos de los más populares-, el Govern pretende que los manuales de instrucción y la información que acompañe a los productos tecnológicos contratados por la Generalitat estén disponibles también en catalán, así como los servicios de asistencia telefónica en casos de incidencias. En el caso de los programas o sistemas de navegación, el Gobierno catalán exigirá que se entreguen, por defecto, configurados en catalán.

La Generalitat no lo ha tenido fácil para lograr que grandes empresas tecnológicas incluyan el catalán en sus posibles configuraciones de lengua. En mayo de este año, por ejemplo, varias entidades promotoras de la lengua propia de Cataluña pidieron por escrito a Apple que incluya el catalán. La respuesta de la empresa fue que ese desarrollo no estaba en sus planes. De acuerdo con Budó, pese a la intención de hacer cumplir estas medidas, "de manera excepcional" y si no existen en el mercado productos o servicios que puedan cumplir con los requisitos lingüísticos, se podrán "considerar válidas ofertas que no incluyan", aunque la Generalitat tendrá que argumentarlo.