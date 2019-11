La semana por delante: planetas que cruzan el sol y festivales kilométricos

Estos son los eventos más destacados de la agenda cultural:

arte

Cruz Novillo de Cine

Algunos de los carteles de películas realizados por Pepe Cruz Novillo.

Pepe Cruz Novillo bien podría ser ese “hombre que lo hace todo en España” al que cantaba Astrud allá por el año 2000. Cuanto menos, sería “el hombre que lo ha diseñado todo en España”, ya que de su mano han salido logotipos tan icónicos como el de Correos, Renfe, Repsol, el Cuerpo Nacional de Policía, el PSOE y hasta la mismísima bandera de la Comunidad de Madrid. Pero además, Cruz Novillo diseñó algunos de los carteles más innovadores de nuestro cine, como los de La Escopeta Nacional, El espíritu de la colmena, Ana y los lobos, Historias del Kronen o Barrio, entre muchos otros. A su cartelería cinematográfica le dedican una exposición la Fundación DIMAD y Ciudad de Madrid Film Office, que irá acompañada de la proyección del documental El hombre que diseñó España el 19 de noviembre.

Cuándo: del 8 de noviembre al 17 de diciembre

Dónde: Central de Diseño de Matadero Madrid (Paseo de la Chopera, 14)

Precio: gratuito

astronomía

Observación del tránsito de Mercurio

Observación de un eclipse en el planetario de Madrid.

Este lunes, Mercurio pasará por delante del disco solar y el fenómeno —que acontece unas 13 veces por siglo— será visible desde España. Por eso, el Planetario de Madrid y la Obra Social La Caixa, en colaboración con la Agrupación Astronómica de Madrid, han organizado una jornada de observación abierta a todos los públicos. En la terraza del centro se instalarán seis telescopios —equipados con los filtros adecuados para poder mirar al Sol de forma segura— y en la sala de proyección se podrán ver las imágenes que irá captando el telescopio de la Torre de Observación del Planetario, acompañadas de los comentarios en directo de un experto.

Cuándo: 11 de noviembre de 13.15 a 19.15

Dónde: Planetario de Madrid (Parque Tierno Galván. Av. del Planetario, 16)

Precio: gratuito

humor gráfico

La Constitución por Forges

Uno de los originales que dieron lugar al libro 'La Constitución, por Forges'.

¿Puede la Constitución explicarse en viñetas? Para muchos humoristas gráficos supondría un reto titánico, pero no para Forges, que poco después de que se aprobara la Carta Magna, ilustró su contenido de principio a fin haciéndolo más accesible —y, sin duda, más entretenido— para todo el mundo. Ahora, la Sala de Guillotinas del Museo de la Biblioteca Nacional expone los originales que dieron lugar a este libro, junto a una serie de obras publicadas desde que se aprobara la Constitución y que muestran el cambio de perspectiva de la sociedad hacia este texto a lo largo del tiempo.

Cuándo: del 12 de noviembre al 23 de febrero

Dónde: Biblioteca Nacional (Paseo de Recoletos, 20-22)

Precio: gratuito

festivales

Rizoma

Fotograma del documental 'Anthropocene: the human epoch'.

La nueva edición del festival Rizoma —que mezcla cine, performance, arte, música y conferencias en cinco intensos días de programación— está dedicada al concepto de doppelgänger, ese inquietante y malvado doble que, al parecer, todos tenemos por ahí. Entre lo más interesante de este año se encuentran los estrenos de The sound of silence de Michael Tyburski, Dizzy Pursuit de Jay Alvarez o Las hijas del fuego de Albertina Carri, la visita del artista multidisciplinar Rob Roth, las performances de Miss Beige y Leer es sexy, y el concierto de Los Síquicos Litoraleños. El festival también rendirá homenaje a la recientemente fallecida Agnès Varda con la proyección del documental Varda by Agnès y la exposición de la artista Ochi Reyes.

Cuándo: del 13 al 17 de noviembre

Dónde: diferentes sedes

Precio: varía en función de la actividad

16 Kilómetros

Desde 2011, se celebra en la Cañada Real el Festival Internacional de Cine 16 Kilómetros, en el que colaboran diferentes entidades sociales que trabajan habitualmente en esta zona de Madrid. No se trata de un festival convencional; más allá de las proyecciones, también quiere servir de herramienta para derribar los prejuicios que rodean a la población de este asentamiento. En su programación se podrán ver películas de cine social y familiar, cortometrajes hechos por niños y jóvenes de Cañada Real y por habitantes de otras zonas periféricas empobrecidas del mundo y habrá una sección dedicada al cine sobre la comunidad latina. Además, contarán con actividades paralelas como teatro, conciertos, fiestas, talleres, danza y exposiciones.

Cuándo: del 16 de noviembre al 1 de diciembre

Dónde: diferentes espacios de Cañada Real

Precio: Gratuito

música

Javier Díez-Ena presenta Theremonial 2

Javier de Agustín toca el theremin.

Javier Díez-Ena (al que algunos conocerán mejor por su alias periodístico-musical, Señor Tropical) es “thereminista”, o lo que es lo mismo, toca el theremin, ese rarísimo instrumento electrónico que tiene la peculiaridad de que “se toca sin tocarlo”, moviendo las manos alrededor de las dos antenas metálicas que lo conforman y que determinan la frecuencia y la amplitud de las ondas de sonido. Díez-Ena es uno de los pocos virtuosos de este instrumento en nuestro país y si, en 2017, ya nos sorprendió con Theremonial, su primer LP interpretado únicamente con este instrumento, ahora presenta la segunda parte de este discazo con un concierto que, además, servirá para celebrar el centenario del nacimiento del theremin. Los visuales correrán a cargo de Corazón de Helfta.

Cuándo: 14 de noviembre a las 20.00

Dónde: Palacio de la Prensa (Plaza del Callao, 4)

Precio: 10 euros

paseos

Storywalker: El viaje de Qinqtian a Usera

El proyecto Storywalker combina el teatro documental, la ficción sonora y la tecnología y este fin de semana nos acercará algunas de las vivencias de la comunidad china de Usera a través de un paseo muy especial por las calles del distrito. Un 60% de los vecinos de esta comunidad que viven en Usera provienen de Qinqtian; hasta allí podremos viajar a través del sonido para conocer los relatos de quienes un día emprendieron el viaje hasta este barrio madrileño. Los participantes en la actividad deberán llevar un móvil con internet para acceder a la plataforma de Storywalker y unos auriculares para poder escuchar, mientras caminan, las historias que allí se recogen.

Cuándo: 16 y 17 de noviembre

Dónde: salida desde la Junta Municipal de Usera (Av. de Rafaela Ybarra, 41)

Precio: gratuito (con inscripción previa)

fiesta

Pompä

Tres participantes en una de las sesiones Pompä en el Teatro Barceló.

Salir de fiesta sin trasnochar es posible. Y desde hace un año, las sesiones Pompä en el Teatro Barceló, nos lo ponen un poco más fácil. El concepto es sencillo: irse de fiesta desde el comienzo de la tarde y terminar a una hora razonable para poder levantarse a la mañana siguiente fresco como una lechuga. Este sábado, celebran su primer aniversario con un evento un tanto especial: además de la música —que pondrán el grupo Grl Pwr Time y las DJs Yahaira, Silvia Superstar y Ley DJ— habrá un market de moda que ocupará las dos plantas de la sala.

Cuándo: 16 de noviembre a partir de las 17.00

Dónde: Teatro Barceló (c/ Barceló, 11)

Precio: desde 10 euros

