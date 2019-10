Quienes tienen centritis no se sacan el carnet de conducir porque tienen todo a mano y pueden ir a pie, en metro, patinete o bicicleta; además, no contaminan. Ahora bien, son los mismos que se sorprenden cuando los que vivimos en lo que para ellos es el más allá, tampoco lo tengamos, porque… ¡cómo nos vamos a desplazar estando a millones de kilómetros! Parece que no entienden que en nuestros barrios también hay comercios, bares, colegios, cines o teatros. Pese a que dispongamos de ellos en menor cantidad, contamos con servicios cerca y, salvo al trabajo o a los grandes museos, yo he cubierto buena parte de mis necesidades, yendo andando a todos lados.

Los enfermos de centritis se dejan el sueldo para vivir en el perímetro del kilómetro cero, aunque luego se quejen todo el rato y crean que los alquileres o hipotecas de los periféricos todavía se pagan en pesetas. Y sí, son más baratos, vivir no nos cuesta la vida, pero las facturas también les duelen a nuestros bolsillos pequeños. Los de la centritis no se atreven a asomar la patita después del Paseo de Extremadura y por eso construyen una imagen de lo que “sucede ahí fuera”. Mezclan la exageración con los estigmas. En su cabeza somos un batiburrillo de gente que ha ido a institutos con detectores de metales, a lo Mentes peligrosas. Pero, como algo les dice que no somos un suburbio de California, le dan toques patrios de delincuencia tipo El Vaquilla, sumándole escenarios costumbristas, como los descampados o la ropa tendida de Barrio. Una ya no sabe si esperan que, como tipos duros, digamos tacos, nos los comamos o que escupamos tabaco.

Luego está la idealización, yo peco a veces de eso. No es raro que nos imaginen como un lugar maravilloso donde nos relacionamos desde la más absoluta concordia, como si estuviéramos permanentemente en un musical, alegres, pero sin necesidad de cantar, con grupos de amigos enormes que se conocieron en el hospital, a las horas de nacer. A ver, hay algo de verdad, pero existe una gran diversidad y también podemos llevarnos mal. Venga, acérquense, que para conocer y hablar no hay nada mejor que visitar.

