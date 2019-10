Iceta admite “relaciones fluidas” entre el Gobierno y el vicepresidente Aragonès

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha confirmado este martes por la mañana que existe una interlocución entre el Gobierno y el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, si bien ha descartado que se trate de una negociación política. Durante una entrevista en TV3 el líder de los socialistas catalanes ha asegurado que "hay relaciones fluidas con algunos dirigentes de Esquerra Republicana". Más adelante ha asegurado que el interlocutor es Pere Aragonès.

"¿Los socialistas se fían ahora de Esquerra?", ha preguntado la presentadora a Iceta, quien no ha respondido directamente a la pregunta y ha enumerado la actuación reciente de este partido. "Recordemos que cuando Carles Puigdemont decidió convocar elecciones, Esquerra lo hizo imposible y que también fueron los primeros que dijeron que no aprobarían los presupuestos y que me vetaron a mí cuando se propuso que fuera senador", ha añadido el líder socialista.

Con todo, Iceta ha precisado que "los problemas del pasado no pueden condicionar el presente" y, con su habitual ironía, ha añadido que "el roce hace el cariño" y que se mantiene aún cierta relación institucional debido a la negociación del pasado diciembre que desembocó en la reunión de Pedralbes.

Iceta ha precisado que estas relaciones fluidas no implican la existencia de una negociación política debido al momento político. "Tenemos un Gobieno en funciones y unas elecciones en tres semanas. No pidamos cosas que no se aguantan", ha dicho. Y después ha añadido: "Cuando haya un gobierno nuevo en España y en Cataluña, uno que no busque la confrontación, se buscará la manera de arreglarlo".

El líder de los socialistas catalanes ha centrado sus críticas en el presidente de la Generalitat, Quim Torra, del que ha dicho que "no está hoy a la altura de sus responsabilidades" y ha abundado en la división en el seno del Govern. "Dentro del gobierno se piensa en convocar elecciones o se piensa en otro gobierno para ensanchar la base", ha dicho Iceta en relación con los postulados que defienden algunos dirigentes de ERC. A su entender, en el Govern crece la conciencia que las cosas no han ido bien y que hay que abrir otra etapa política".

En otro momento de la entrevista Iceta ha asegurado que "con lideres en la cárcel se hace más difícil, sin duda, el diálogo. La cárcel dificulta una salida política". En esa línea ha añadido: "Le hemos llevado a la justicia un problema que es político. No le llevemos a la justicia cosas que no son competentes".

En la opinión de Iceta, "hay caminos para buscar una solución. No es posible el inmovilismo ni la unilateralidad tampoco", ha añadido, y ha insistido en que el PSOE votará en contra de la amnistía a los líderes del procés si se lleva a votación en el Congreso.