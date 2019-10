¿Para quién inspecciona la inspección de residencias? Trabajé durante casi diez años en la inspección de servicios sociales de la Generalitat de Cataluña y, aunque hayan pasado casi veinte desde que lo dejé, hay una pregunta que me hacía entonces y sigo haciéndome ahora. ¿Para quién inspecciona la inspección de residencias?

Sé que en países como Estados Unidos Reino Unido o Suecia los resultados de las inspecciones son publicados en internet. El motivo es que allí existe una profunda conciencia de que lo que se paga con impuestos debe estar al servicio del ciudadano. Por eso consideran normal que, si vas a un restaurante puedas acceder a la inspección que sanidad ha hecho al mismo. Si buscas una residencia… pues igual. En Alemania es obligatorio poner en la puerta de la residencia un cuadro que ofrece en forma gráfica el resultado de la inspección. Hay muchos más ejemplos, pero ninguno es español.

Aquí la inspección inspecciona para sí misma y todo lo que hace se considera reservado. Eso es malo de dos formas: por un lado la opacidad no permite a los ciudadanos acceder a una información que le podría ser muy útil al seleccionar un establecimiento donde vivir; por otro, puede ocultar ineficiencias y arbitrariedades. Es muy común que gerentes de residencias se consideren injustamente tratados, pero no tienen forma de demostrarlo porque sólo pueden acceder a sus propias actas. También existe una sensación generalizada de que las administraciones no se inspeccionan a sí mismas, o sea a las residencias públicas, con el mismo grado de rigor con el que vigilan a las privadas.

Hace unos años intenté dar una solución privada a un problema público y ofrecí a las más de 800 residencias asociadas al portal que dirijo, Inforesidencias.com, la posibilidad de publicar las actas de inspección, quitando cualquier rastro de datos personales. Unas cuantas decenas lo hicieron, pero no en Madrid. En esta comunidad la inspección considera que el contenido de las actas es reservado y hacerlas públicas sería ilegal. Si ahora en Madrid deciden hacer las inspecciones públicas, estoy seguro de que se producirá un primer momento de escándalo seguido de otro de estudio y mejora. Seguro que alguna universidad o entidad patronal hará un análisis generalizado para ver si hay dispersión de criterios, arbitrariedades o incluso injusticias. Si las hay, el hecho de haber optado por la transparencia ayudará a que los problemas se corrijan ya que la Comunidad tendrá que mejorar sus protocolos de inspección.

La reacción de las residencias debería ser también de transparencia y colaboración. Me imagino una página web con un enlace a la última acta de inspección y una explicación tipo: “En la última inspección el funcionario hizo constar ….. Le invitamos a venir a visitarnos con el acta en la mano, verá como hemos mejorado nuestro servicio de acuerdo con las observaciones recibidas”.

¿Soy demasiado optimista? No lo creo.

Josep de Martí es director del portal inforesidencias.con y exinspector de residencias

