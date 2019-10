El jurado declara culpable a El Chamaco del crimen de Ana López

José Manuel Carballo Neira, alías El Chamaco, ha asistido este viernes impávido a la lectura del veredicto del jurado que le declara culpable por unanimidad del crimen de su esposa, Ana Gómez. También se le considera responsable de un delito de amenazas y de malos tratos al hijo pequeño, que resultó herido, aunque en este caso fueron siete de los nueve miembros del tribunal los que estimaron este último delito.

La fiscalía y la acusación particular mantienen la petición de 28 años de cárcel: 25 por el crimen, dos años por amenazas y uno por malos tratos en la persona del hijo pequeño. La acusación particular eleva la indemnización a más de 300.000 euros. Por su parte, la abogada del acusado, Paloma Becerra, ha solicitado 20 años por el crimen, seis meses por amenazas y otros seis meses por el delito de malos tratos.

Los hechos juzgados en la Audiencia Provincial de Lugo se remontan al 11 de febrero de 2016, cuando la mujer había acudido al domicilio compartido en Becerreá (Lugo) para pedir el divorcio. El Chamaco salió de una habitación y le disparó con una escopeta por la espalda. Hirió además al hijo pequeño de Ana Gómez. Previamente se habían producido episodios de amenazas, como el acontecido el 20 de enero cuando amenazó a la víctima con la misma escopeta con la que perpetró el crimen.

El abogado de la acusación particular, que representa a los hijos de Ana Gómez y a su hermana Martina, Óscar Núñez-Torrón, ha confesado que “es un día no para estar satisfechos porque nunca va a haber un reparo" pero "desde el punto de visto del juicio las previsiones no pueden ser mejores”, al contemplar el veredicto los tres delitos (asesinato, amenazas y malos tratos). “Las tesis de las dos acusaciones han fructificado y en ese sentido estamos muy contentos”, ha celebrado el letrado. Ahora será el magistrado el que señale la condena a El Chamaco.