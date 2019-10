El Liceo anuncia que no representará ‘Turandot’ por la huelga general en Cataluña

Para poner en marcha una representación operística son necesarios centenares de personas. Por eso, ante la incertidumbre provocada por la convocatoria de huelga para este viernes, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona ha decidido que no habrá función de Turandot, la ópera que ahora está en cartel: “La Fundación del Gran Teatre del Liceu anuncia que la función prevista para mañana 18 de octubre a las 20 horas de Turandot queda cancelada por motivos de fuerza mayor. Todas las entradas adquiridas para esta fecha serán validas para la nueva representación programada el próximo lunes 21 de octubre, a las 20 horas. Las personas afectadas que no puedan asistir a la nueva función del lunes, pueden ponerse en contacto antes de lunes a las 15 horas con el Servei d’Atenció a l’Espectador”, ha lanzado este jueves el teatro en un comunicado y en las redes sociales facilitando un contacto para todos los espectadores afectados.

El Palau de la Música también ha cancelado el concierto previsto para este viernes con Magdalena Kožená y Sir Simon Rattle, también "por fuerza mayor"; lo mismo que el concierto del ciclo Palau 100. La Fundación Orfeó Català-Palau de la Música asegura que lo hace por la huelga general y la manifestación programadas para la tarde que impedirá que se puede "garantizar los accesos y el desarrollo correcto del concierto".

Son pocos los equipamientos culturales de la ciudad que han anunciado este jueves que cierran durante la jornada de huelga. El CCCB, en un comunicado asegura que su exposición principal, ¡Feminismos! no estará abierta al público y que el Festival Clàssics que se celebra bajo su seno, ha decidido suspender el estreno del espectáculo Cosa/cos. La bellesa subvertida, de Les Impusibles.



Otros museos y teatros mantienen una posición ambigua: abrirán, pero están a la espera de lo que hagan sus trabajadores. Como el MNAC, desde donde aseguran que el comité de trabajadores apoya la huelga pero hasta primera hora de la mañana del viernes no se sabrá si podrán abrir. Es lo mismo que se asegura desde el Macba. “Será en función de lo que decidan los trabajadores. Hasta las 11 horas de la mañana aproximadamente, hora de apertura, no se sabrá”. Lo que si han hecho ha sido anular la inauguración oficial de la exposición de Charlotte Posenenske, prevista para este jueves a las 19 horas.

El Teatre Lliure continúa su actividad. Se mantienen las funciones (concretamente la de Abans que es faci fosc). Pero dependerá de los trabajadores que el espectáculo se pueda o no hacer. Si no se cuenta con los efectivos necesarios, recalcan en el teatro, no habrá función. No se sabrá con seguridad si podrá haber representación hasta el viernes mismo entre 15 y 17 horas. Es lo mismo que se asegura desde el Teatre Nacional de Catalunya (TNC). "Hasta mañana, no se tomará una decisión".

Los teatros de Focus (Romea, Villarroel, Goya y Condal) están en una situación parecida. La empresa los abre, pero hasta el propio viernes no se podrá saber si las compañías que actúan o los trabajadores deciden hacer la huelga. La Perla 29 sí se adhiere directamente a la huelga. El Festival Escena Poblenou se suma a la huelga y anuncia que no habrá programación para este viernes.

Los cambios se suman a algunas cancelaciones y alteraciones en la programación que se han ido sucediendo en los últimos días: como el caso del concierto programado de Aitana en el Palau Sant Jordi, que ha quedado aplazado para el próximo 3 de noviembre, a las 20 horas.