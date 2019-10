La cultura, a medio gas tras la sentencia del Supremo

El lunes es un día habitualmente escaso en citas y convocatorias culturales, sobre todo en la ciudad de Barcelona, que pudieran verse afectadas tras darse a conocer la sentencia del Tribunal Supremo que condena a los líderes independentistas catalanes. La mayoría de museos no abren sus puertas por descanso semanal, así como los principales teatros, como el Teatre Nacional de Catalunya y el Teatre Lliure y equipamientos como el Auditori de Barcelona, por lo que estos equipamientos no se han visto en la tesitura de cerrar o abrir con normalidad. No es el caso del festival Temporada Alta que durante la mañana ha anunciado que suspendía las funciones y actos previstos para la jornada; en concreto el Taller de Dramaturgia (19 horas), una de las citas más populares de todo el festival. El Palau de la Música si mantiene su programa para hoy, un concierto de Paco de Lucía "de un promotor externo, por lo que la decisión es suya", explican desde el Palau.

A primera hora de la tarde el Liceo no había decidido si suspendía o no la función prevista para esta noche a las 20 horas del Turandot de Puccini.

Después de conocer la sentencia desde Temporada Alta han explicado en un comunicado su “más enérgico rechazo a la sentencia” y el soporte “tanto a los presos, como a las entidades y a las personas que reciben una intolerable agresión a los derechos más elementales”. También que se sumaban a la jornada de huelga, prevista para el viernes 18, anulando todas las actividades previstas para ese día y proponiendo nueva fechas.

Otros de los centros que han suspendido actividades prevista para hoy ha sido el CCCB; una conversación que tenía prevista sobre igualdad y libertad entre Fina Birulés y Marta Segarra, profesora de Filosofía en la Universidad de Barcelona y comisaría de la exposición Coreografías del Género, respectivamente. El encuentro se ha aplazado para el 16 de diciembre. Lo mismo ha ocurrido con el Palau Güell que ha suspendido una conferencia sobre los orígenes de este edificio a cargo de David Galí que se desplaza hasta el 25 de noviembre.

Los próximos días la agenda cultural se verá afectada. A lo largo de la mañana se ha anunciado la suspensión de la rueda de presentación del Festival Escenes de Filosofia i Teatre, una propuesta de Oriol Broggi y Josep Ramoneda prevista para el martes, mientras que la tradicional jornada sobre coleccionismo que organizan los Museos de Sitges prevista para el viernes 18 se ha pospuesto para el día 22 de noviembre.

Pese al cierre semanal, muchos de los museos catalanes han dejado constancia en las redes de su rechazo a la sentencia dada a conocer este lunes; desde una simple nota en la que condena el resultado del juicio que ha sentado en el banquillo a los líderes independentistas a trabajos más elaborados que denotan una preparación previa. El Museo de Olot ha colgado un video en las redes en la que muestra algunas de sus esculturas tapadas con un velo negro. Al final se puede leer: “Los Museos de Olot manifestamos nuestro rechazo a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Española que condena injustamente a la presión hombres y mujeres de paz”. El Museo d’Art de Girona sobre una imagen de una escultura de Miquel Blai de su fondo escribe una cita de Carles Rahola de 1938, Contra el invasor: “La escultura representa el Gironí, el catalán, de pie contra aquella y contra todas las invasiones. Contra la de ahora también […] la encarnación de su firme querer de libertad y victoria” y el Arxiu Històric de Girona ha colgado un cartel de 1980 en el que se pedía “Libertad patriotas catalanes”

Conforme iban pasando las horas se han sucedido un goteo de adhesiones, todas en contra de la sentencia. De las primeras, la de la Plataforma per la Llengua que ha considerado que se trata de un "escarmiento del Estado español a los líderes del proceso soberanista". En un comunicado, publicado en su sitio web, la entidad ha considerado que la única sentencia admisible “era la absolución”, y ha animado a salir a la calle "de manera cívica y pacífica". Otra plataforma, la Asamblearia de Artistas de Catalunya (PAAC), condena la sentencia y asegura que “siempre estaremos en contra de todo intento de limitar o criminalizar la libertad de expresión y de manifestación artística, política y social”.

Por su parte, la Associació d'Editors en Llengua Catalana ha lamentado que "la justicia haya tomado el lugar de la política" y ha reivindicado "el uso de la palabra y de la no violencia", la Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPES) piden que "el conflicto vuelva al ámbito de la política" y la Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya. A última hora de la mañana, la Acadèmia Catalana de la Música condenó "todo intento de limitar o criminalizar la libertad de expresión y de manifestacion cultural, política y social". Por último, los organizadores del Primavera Sound han condenado la sentencia y defienden "el ejercicio libre de la democracia y el diálogo con voluntad de entendimiento".