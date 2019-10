Un concejal de Más Madrid dimite tras un supuesto caso de acoso sexual

El concejal de Más Madrid Pablo Soto ha renunciado a su acta de concejal en el Ayuntamiento de la capital tras ser acusado de un presunto caso de acoso sexual y confirmar su partido “los hechos y su gravedad” a través de una investigación encargada a un profesional externo.

El propio Soto ha anunciado su renuncia a través de un comunicado colgado en su cuenta de Twitter, en la que dice que, aunque no fue consciente de ello, hizo que una persona que le acompañó al baño en un bar en el que estaban tomando unas cervezas, se sintiese acosada sexualmente. Tras anunciar su renuncia al acta de concejal, Rita Maestre, concejala del mismo grupo, ha tuiteado: "No es no. En cualquier momento, lugar o circunstancia, caiga quién caiga. Que no haya próxima vez".

El edil, fue el responsable de Transparencia y Participación Ciudadana de la exregidora Manuela Carmena, asegura que, tras tomar unas cervezas en un bar, le pidió a dicha persona que le acompañara a los servicios, ya que necesita tal acompañamiento puesto que sufre una "discapacidad importante" por la que tiene que ir en silla de ruedas. "Según me contaron, algo le dije a esa persona mientras estábamos en el baño, todavía no sé exactamente qué, que tenía tono o significado sexual", dice en el comunicado.

Soto señala en su nota que él no era consciente de que "el efecto del alcohol tiene que ver con que no recuerde casi nada de aquella noche" y explica que con su peso, 45 kilos, unas cervezas pueden sentarle "mal", pero que "en los últimos años" ha "medido mal la cantidad y la frecuencia" con la que ha consumido alcohol, una "falsa salida", señala, "a situaciones de presión demasiado a menudo".

Soto explica además que la persona se sintió acosada al verle en una reunión días después y dice que él no sabe "quién es y no podría reconocerla" y aunque no fue "consciente" del supuesto acoso ni sabía esta situación en dicha asamblea argumenta que "eso no quita que hay una persona que se ha visto dañada" por su "actitud".

NO ES NO. En cualquier momento, lugar o circunstancia, caiga quien caiga. Que no haya próxima vez. — Rita Maestre (@Rita_Maestre) October 8, 2019

"Lo siento muy profundamente y quiero disculparme por lo que le haya hecho sentir", agrega Soto, quien cree que no tiene capacidad de prevenir una situación en la que de nuevo puedan coincidir "y que puede generar más daño", por lo que en su opinión "corresponde" que abandone Más Madrid, tras unos días en los que ha vivido "un choque psicológico".

