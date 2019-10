De primero había lentejas estofadas. Estábamos charlando alegremente y comiendo esos trozos de pan que se comen antes de comer, que lo llenan todo de migas y te quitan el apetito, cuando reparé en la pistola del policía. No es que la hubiera colocado sobre la mesa, como un mafioso, la llevaba enfundada, estaba frente a mí y su mesa muy cerca de la nuestra. De alguna manera, aquella pistola me estaba apuntando desde dentro de su funda. El policía miraba despistado las profundidades de su teléfono. ¿Por qué estaba solo? ¿No van siempre en pareja? Me empecé a poner nervioso y mi mirada empezó a oscilar obsesivamente entre las lentejas, los trozos de patata, el pimiento verde y la pistola, que me seguía mirando. Pensé: tranquilo, es un policía, no va a pasar nada. Pero luego pensé: ¿y si el policía se vuelve loco y se lía a tiros con todos los que comemos lentejas? O lo que es peor: ¿y si no es un policía sino un loco disfrazado de policía e inicia una masacre cuando compruebe que las lentejas están saladas?

Desde ese pensamiento no pude evitar repasar minuciosamente todos los detalles de su uniforme, no fuera a ser que lo hubiera comprado en Fiestas Paco. ¿No podrían los agentes dejar la pistola en la comisaría antes de venir a comer? Temí que encañonara la cabeza de mi amigo Bene, que se sentaba frente a mí, y que le volase la tapa de los sesos, y los sesos de Bene cayeran sobre mi plato y tuviera que comer las lentejas con trozos de su cerebro. ¿A qué sabrían los sesos de Bene? ¿Comiéndolos podría también conocer el sabor de sus pensamientos más íntimos? ¿Qué sorpresas me llevaría?

Al final no pasó nada. Ahora el Ayuntamiento se va gastar medio millón de euros en táseres (mejor esto que pagar radios culturales); esas pistolas eléctricas que no matan a los malhechores, solo los paralizan. Esperemos que a sus usuarios no se les vaya la mano. Sería como cantaba el personaje de John Travolta en Grease: ¡electrizante!

