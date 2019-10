El PSOE-M llevará a la comisión de ética los polémicos nombramientos de la alcaldesa de Móstoles

En el vídeo, entrevista la semana pasada a Noelia Posse.

El PSOE-M llevará a la comisión ética el caso de los polémicos nombramientos de la alcaldesa de Móstoles, la socialista Noelia Posse, que colocó en cargos de confianza a varios familiares y amigos íntimos. "Siempre seguimos procedimiento que respeta los derechos de los militantes. No podemos tomar decisiones hasta que no se reúna la Comisión de Ética del PSOE-M", ha señalado el secretario regional del partido, José Manuel Franco.

“Estoy bastante cabreada conmigo misma. Creo que he cometido un error y eso ha hecho daño a muchas personas. Soy autocrítica. Me siento dolida y enfadada conmigo misma”, afirmó la alcaldesa a este periódico en una entrevista la semana pasada, en la que descartó dimitir.

Franco ha indicado que "El PSOE-M actuará con contundencia si la alcaldesa no ha cumplido con las normas del partido". Y ha agregado: "Puedo garantizar que en el partido en Madrid no hay intocables".

El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha calificado de "sorprendente" el caso de los polémicos nombramientos en Móstoles. Preguntado por la actuación de la alcaldesa de la segunda ciudad más poblada de la región, durante una entrevista en Cadena Ser, ha señalado que lo que decida el partido en Madrid al respecto "estará bien hecho".

Posse nombró como cargos de confianza a su hermana, a una amiga y a un antiguo dirigente de la Universidad Rey Juan Carlos. Además, ascendió a su tío, un funcionario municipal con 40 años de carrera, otorgándole un plus de 1.600 euros al mes. A los ceses y dimisiones de familiares y amigos, se sumó este lunes un revés judicial. La justicia tumbó el nombramiento del gerente de Urbanismo en Móstoles por falta de experiencia.

Petición de dimisión

PP, Ciudadanos y Vox presentaron este lunes una solicitud para la convocatoria de un pleno extraordinario con el único objetivo de reprobarla. Uno de sus socios de Gobierno, Más Madrid, ha pedido su dimisión tras reunirse con ella, aunque no han hablado de presentar una moción de censura. “La situación es insostenible. Seguimos apostando por un gobierno progresista, pero sería saludable renovar el liderazgo”, admitió Gabriel Ortega, concejal de Más Madrid. El otro socio, Podemos, también se ha reunido con Posse, aunque no ha llegado tan lejos: “Hemos pedido explicaciones por los cauces que corresponden. Los ciudadanos no se merecen una política espectáculo”, valoró este lunes Mónica Monterreal, portavoz de la formación.

Las críticas también han llegado del PSOE-M. El sábado, a las puertas del Comité Federal, su secretario general, José Manuel Franco, dejó un recado a la alcaldesa: “Los socialistas asumimos siempre las responsabilidades de nuestros actos”. Fuentes del partido sostienen que el malestar con Posse es grande, pero que no pueden solicitarle su dimisión, pues el acta le corresponde a ella. De momento, tampoco han abierto un expediente sancionador, que puede acabar con su expulsión del partido, porque la regidora no ha cometido ninguna irregularidad. Como resumió Franco hace unos días, los nombramientos no son ilegales, pero si resultan “un poco obscenos”. El que sí ha solicitado abiertamente la dimisión de Posse, a través de un artículo de opinión, es Carlos Morales, miembro de la Ejecutiva regional del PSOE.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram