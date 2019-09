La justicia tumba el nombramiento del gerente de Urbanismo en Móstoles por falta de experiencia

A los ceses y dimisiones de familiares y amigos a los que había situado en cargos de confianza, la alcaldesa de Móstoles, la solialista Noelia Posse, ha sumado este lunes un revés judicial. El juzgado número 5 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid ha tumbado el nombramiento de Jesús Miguel Espelosín como gerente de Urbanismo de Móstoles porque, según el auto, no cuenta con la experiencia exigida. La designación fue realizada en marzo de 2018, durante el anterior mandato, y no está relacionada con los polémicos nombramientos de personas cercanas a Posse que han sido cesados o han dimitido en los últimos días.

El Ayuntamiento de Móstoles ha anunciado que recurrirá la sentencia. El fallo, fechado el 26 de septiembre, afirma que Espelosín no cumple uno de los requisitos del proceso selectivo de pública concurrencia, ya que no puede demostrar 15 años de experiencia profesional antes de la publicación de las bases de la convocatoria, publicadas en febrero del año pasado. Le faltaría poco más de un año.

Según ha adelantado la cadena SER, al proceso se presentaron ocho aspirantes. En el texto se especificaba que el puesto era de carácter directivo y que sería designado y cesado libremente por el alcalde. Marisa Ruiz, concejal de Desarrollo Urbano y actual presidenta de la Gerencia de Urbanismo, afirma que la decisión de nombrar a Espelosín no correspondió a Posse, que solo se limitó a firmarlo para que se hiciese efectivo. “Hay un informe técnico del jefe de Recursos Humanos de la gerencia que explica que las ocho personas que se presentaron al proceso cumplían los requisitos. La valoración es técnica y la alcaldesa no conocía el proceso, ni el currículo de los candidatos ni a las personas que se presentaron”, admite Ruiz.

La edil socialista subraya que este asunto lugar durante el anterior mandato y que no está relacionado con los polémicos casos que en las últimas dos semanas han dañado la imagen de Posse, que nombró como cargos de confianza a su hermana, a una amiga y a un antiguo dirigente de la Universidad Rey Juan Carlos. Además, ascendió a su tío, un funcionario municipal con 40 años de carrera, otorgándole un plus de 1.600 euros al mes.

Espelosín, que finalizó sus estudios de arquitectura en 2004 y se inscribió en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) en agosto de ese año según la cadena SER, es hijo de un histórico del socialismo madrileño, Jesús Espelosín Atienza, que fue concejal de Urbanismo e Infraestructura del Ayuntamiento de Madrid con Enrique Tierno Galván y Juan Barranco. El auto reconoce que no puede acreditar la experiencia necesaria, una decisión que puede ser recurrida en un plazo de 15 días. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Móstoles ya trabajan en ello.

La Gerencia Municipal de Urbanismo es un ente autónomo con un presupuesto de 3,3 millones de euros. Su función es tramitar planteamientos urbanísticos, licencias y multas. Fuentes municipales explican que la denuncia había sido interpuesta por el antiguo coordinador general de Urbanismo con el PP “durante los años de la Púnica”, Francisco Zaragoza, “el mismo abogado que ha paralizado la exhumación de Franco en el Valle de los Caídos”. Para la concejal Marisa Ruiz, existe un linchamiento contra Posse, a la que “no valoran ni su capacidad ni su gestión”.

La alcaldesa dijo el viernes a este periódico que había cometido un error con los nombramientos y que había rectificado escuchando a la gente. Sin embargo, no se atrevió a asegurar que no aparecieran nuevos casos que pudieran comprometerle. Durante la entrevista se conoció que el Consistorio había aprobado un complemento de 800 euros al mes para su expareja, un trabajador municipal elegido a dedo para participar en un grupo especial de mantenimiento de la ciudad, pero la regidora se desligó de ello diciendo que no había tenido nada que ver.

Peticiones de dimisión

PP, Ciudadanos y Vox han presentado este lunes una solicitud para la convocatoria de un pleno extraordinario con el único objetivo de reprobarla. Uno de sus socios de Gobierno, Más Madrid, ha pedido su dimisión tras reunirse con ella. “La situación es insostenible. Seguimos apostando por un gobierno progresista, pero sería saludable renovar el liderazgo”, admite Gabriel Ortega, concejal de Más Madrid. El otro socio, Podemos, también se ha reunido con Posse, aunque no ha llegado tan lejos: “Hemos pedido explicaciones por los cauces que corresponden. Los ciudadanos no se merecen una política espectáculo”, ha valorado Mónica Monterreal, portavoz de la formación.

Las críticas también provienen del PSOE-M. El sábado, a las puertas del Comité Federal, su secretario general, José Manuel Franco, dejó un recado a la alcaldesa: “Los socialistas asumimos siempre las responsabilidades de nuestros actos”. Fuentes del partido sostienen que el malestar con Posse es grande, pero que no pueden solicitarle su dimisión, pues el acta le corresponde a ella. De momento, tampoco han abierto un expediente sancionador, que puede acabar con su expulsión del partido, porque la regidora no ha cometido ninguna irregularidad. Como resumió Franco hace unos días, los nombramientos no son ilegales, pero si resultan “un poco obscenos”. El que sí ha solicitado abiertamente la dimisión de Posse, a través de un artículo de opinión, es Carlos Morales, miembro de la Ejecutiva regional del PSOE.

