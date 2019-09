Anova no concurrirá a las generales al fracasar su llamamiento a un “frente amplio”

Anova Irmandade Nacionalista no concurrirá a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre al fracasar su llamada a articular "un frente amplio" de las "fuerzas de ruptura" y para así no contribuir a la "atomización" de la izquierda. A través de un comunicado enviado a los medios media hora antes del vencimiento del plazo para el registro de coaliciones para el 10 de noviembre, la organización fundada por Xosé Manuel Beiras y encabezada hoy por Antón Sánchez ha anunciado su postura de no presentarse a las elecciones al igual que ya había hecho en los comicios del pasado mes de abril.

"Entendemos que la competición entre diferentes opciones del espacio de ruptura divide la necesaria unidad y no se corresponde con nuestra apuesta por la acumulación de fuerzas, motivo por el que decidimos no concurrir a las próximas elecciones generales", dice el comunicado de Anova. El partido nacionalista mantuvo hasta la mañana de este lunes la puerta abierta a renegociar la coalición con sus socios preferentes, Esquerda Unida y Podemos Galicia, con quien comparte grupo parlamentario en la Cámara gallega.

"Verificamos que los intereses de los partidos estuvieron por encima de los intereses de la gente de lo común", apostilla la organización nacionalista, que apela a preservar las relaciones en los espacios institucionales para "cuidar desde allí el funcionamiento del proyecto común".

Días después de que en su conferencia política la organización nacionalista acordase apelar a la articulación de un "frente amplio" en el que estuviesen representados "todos los agentes del espacio de ruptura", Anova decide de nuevo dar un paso al lado y no concurrir a las elecciones al no existir un escenario de "acumulación" de las fuerzas de izquierda.

Podemos Galicia y Esquerda Unida repetirán la coalición En Común -rebautizada después como Galicia en Común-, con la que obtuvieron dos diputados en las elecciones del pasado mes de abril. Según fuentes de la candidatura consultadas por Europa Press, los socios de la alianza no prevén realizar cambios en la configuración de las listas para el próximo 10 de noviembre. La ferrolana Yolanda Díaz repetiría como número uno por Pontevedra, mientras que Antón Gómez-Reino hará lo propio en A Coruña. Ledicia Piñeiro en Ourense y Vanessa Somoza en Lugo completan los cabeza de lista de la coalición.

Horas después de conocerse la decisión de Anova, Podemos Galicia ha emitido un comunicado en el que reivindica Galicia En Común como "la garantía del espacio de cambio y la herramienta de la unidad popular" en Galicia. El secretario general de la formación morada gallega, Gómez-Reino, afirma que "el espacio" por el que repetirá como candidato "representa" al "espacio social" que apuesta por "la justicia social, la igualdad, el feminismo y el medio ambiente". Y destaca el "compromiso" del partido que encabeza "con las organizaciones hermanas con las que trabajamos a diario en los grupos parlamentarios del Senado, el Congreso y el Parlamento de Galicia en defensa de los intereses del país".

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha rechazado la proposición lanzada desde En Marea para negociar una alianza de fuerzas "progresistas" gallegas en la que Luís Villares también incluyó a Anova y Compromiso por Galicia. "Cuando alguien está preocupado por el relato, por airear e intentar construir su verdad, a lo mejor lo que no quiere son acuerdos", ha espetado Pontón este lunes a preguntas de los medios sobre la propuesta de Villares, que calificó de falta de "seriedad".