A través de la silueta

Les apasiona la moda. Se aproximan a ella como otros lo hacen a otras disciplinas artísticas. José Luis Díez Garde y Marta Blanco estudian, investigan y proponen proyectos como El cuerpo inventado, una exposición que han comisariado de la mano. “Desde hacía mucho tiempo teníamos la idea de hacer algo alrededor de la silueta porque es un tema poco tratado y nos interesaba”. Partiendo de ese análisis articulan una muestra con 78 piezas únicas. “El constructo de la silueta es lo que define una época”.

ampliar foto Creaciones que forman parte de la muestra C. PINA

Canon estético. El cuerpo inventado es un recorrido por el último siglo a través del trabajo de extraordinarios diseñadores de moda. “La silueta es la responsable de crear el canon estético, por encima de colores, tejidos o adornos”. Cuatro han sido las siluetas que más relevancia han tenido: la tubular, la triangular, la globular y la anatómica. Los comisarios han contactado con distintos coleccionistas privados y museos para reunir los diseños. “Lo más emocionante era cuando llegaban las prendas. Es un privilegio poder tocarlas, poder verlas por dentro”. Diseños de Cristóbal Balenciaga, Coco Chanel, Elsa Schiaparelli o Jeanne Lanvin conviven con los de Yves Saint Laurent, Sybilla o Commes des Garçons.

Tela por piel. La exposición se puede visitar hasta el 15 de diciembre en la Sala Azca, dentro del centro comercial Moda Shopping. “Abordamos las principales líneas que han prevalecido desde principios del siglo pasado hasta nuestros días y debatimos acerca de la relación cuerpo-moda”. Del corte depurado de los años 20 al momento actual en que el desnudo viste. “También proponemos esa reflexión alrededor de la tiranía de lo visible. Hoy se sustituye la tela por la piel de nuestros cuerpos”.

Mujeres relevantes. El recorrido comienza con un diseño de Jeanne Lanvin para la actriz Catalina Bárcena. “Durante toda la historia del traje, la moda se ha servido de personas influyentes para propagarse. Hasta el siglo XIX era la aristocracia quien solía tener esa misión, pero a final de ese siglo esta tendencia comienza a cambiar y son las mujeres del ámbito de la cultura y del espectáculo las que se convierten en prescriptoras de la moda. Al lado de una silueta concreta suele haber una mujer influyente legitimándola”. En El cuerpo inventado hay vestidos que han lucido actrices como Audrey Hepburn, Rita Hayworth, Sophia Loren y Penélope Cruz o cantantes como Madonna y Lady Gaga.

ampliar foto El diseñador Leandro Cano, con la prenda de cuero estampado que popularizó la cantante Lady Gaga. C. PINA

Original sin copia. El vestido de Lady Gaga que se puede ver en El cuerpo inventado lo diseñó Leandro Cano. “Certifico que es el original”, dice a su lado. Es de cuero estampado y lo presentó en Berlín en 2013, en un desfile que aplaudió Marc Jacobs. La cantante se lo puso para ir al programa de David Letterman. “El traje se llama Priscilla, como mi hermana”. A todos sus diseños les pone nombre de mujer. Tras lucirlo Lady Gaga, se multiplicaron las peticiones. “Me han ofrecido varias veces comprarlo, pero no he querido venderlo. También nos han pedido réplicas, pero nunca hemos hecho ninguna”. Lo guarda en su pueblo, Ventas del Barrizal (Jaén). “Mi abuela antes de morir me dejó la casa para guardar allí mis trajes y para que hiciera lo que quisiera. Las amigas de mi abuela hacen allí todo el punto, macramé, croché…” . Ellas están muy orgullosas del laureado diseñador. “La moda me salvó. Era un niño gordito, con gafas y un poco raro en un pueblo de 300 habitantes y todo era un poco difícil. Mi refugio era llegar a casa y diseñar”.

Coleccionar y diseñar. Para poder armar la exposición, los comisarios han contactado con coleccionistas como el diseñador Antonio Velasco. “Ya de pequeño compraba cosas en el Rastro. Me encantaba comprar corsetería antigua, vestidos de los 50… Colecciono ropa de diseñadores que me inspiran y admiro como Bob Mackie”. Suyo es el vestido que se exhibe. “Siempre me ha interesado la moda. Desde pequeño, estando en el colegio, ya sabía que algún día me dedicaría a esto”. Diseña con su propia marca vestuario para espectáculos como The Hole Zero y para mujeres como Amanda Lepore. “Tiene muchas piezas mías. Es un auténtico icono y siempre ha sido muy fácil mi relación con ella. Lo que más tiene son corsés de mi taller”. Cantantes como Marta Sánchez, Ana Mena o Agoney también han lucido sus diseños.

Nivel de exigencia. Diseños de Lorenzo Caprile, Jesús del Pozo o Josep Font también están presentes en ‘El cuerpo inventado’. “Seleccionar los trajes ha sido un proceso complicadísimo”, comparten los comisarios, que conocen como pocos los fondos del Museo del Traje. José Luis es el presidente de la Asociación de Amigos y Marta la ex presidenta. Algunas piezas provienen de allí, al igual que del MUDE de Lisboa y del Museo de la Moda de Santiago de Chile. “Conforme avanzamos en la exposición, fuimos subiendo el nivel de exigencia de las piezas”. Les gustaría hacer unas jornadas de debate. “La moda está muy denostada. Es agotador tener que estar siempre justificando un discurso serio cuando la moda es todo. La moda es hambre de cambio, pero también es una de las grandes herramientas del capitalismo. La moda nos ayuda a pertenecer a un grupo, a la vez que nos separamos de otro”.

ampliar foto Dos de las creaciones que pueden verse en C. PINA

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram