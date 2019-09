Concejales de Más Madrid defienden ir a las generales

Lo que de verdad quieren es que PSOE y Unidas Podemos logren un acuerdo de gobernabilidad. Pero si esa posibilidad fracasa y se convocan nuevas elecciones generales, son muchos los concejales de Más Madrid que abogan por concurrir a los comicios. “Nosotros no estamos en eso”, zanjó este lunes el líder autonómico, Íñigo Errejón. Aunque el debate no se ha abierto formalmente, miembros del grupo municipal opinan sobre una posible candidatura por Madrid o nacional con socios afines. Hay quien anhela que la encabece Manuela Carmena.

De la media docena de concejales consultados, cuatro se declaran definitivamente a favor de concurrir en unas hipotéticas elecciones generales frente a dos que rechazan pronunciarse por ahora. Ninguno quiere hablar con su nombre y apellidos y seguir la estela de su compañero Paco Pérez, que abrió el debate público con un artículo el eldiario.es. El grupo municipal decidió este lunes en su reunión semanal no abordar el tema hasta que no haya una convocatoria electoral, si esta llega.

“Nuestro plan de crecimiento organizativo es que no haya elecciones; no nos viene bien internamente, y al país tampoco”, dice uno de los concejales que, llegado el momento, apostaría por concurrir. “Hay muchas opiniones, pero no hay un debate formado”, continúa, y añade que “lo que plantea Paco Pérez es el sentir mayoritario”.

La situación es “volátil”, analiza otro miembro del grupo municipal sobre los resultados si se repiten los comisios. El famoso relato, sostiene, arrancará cuando PSOE y Unidas Podemos fracasen en su intento de formar gobierno, si fracasan. En ese caso, presentar una candidatura no será una opción, sino una obligación, dice.

Las opiones sobre dónde y cómo presentarse son diversas y evidencian que aún no tienen estrategia. Hay quien defiende presentarse solo por Madrid, donde quedaron como primera fuerza en las municipales y sobrepasaron a Podemos en las autonómicas. Otros opinan que deben buscar alianzas son formaciones afines, como Compromís, y hacer una campaña conjunta, “con propuestas corales en cuestiones nacionales, aunque cada uno esté en su territorio”. Alguno habla de estudiar los resultados “circunscripción a circunscripción”, para identificar aquellas donde no restasen votos a la izquierda.

En estas “conversaciones de bar” que no han tenido de manera formal, hay concejales que plantean que Carmena encabece la candidatura. La exalcaldesa dejó claro en las municipales que no se siente útil en la oposición, pero sus partidarios anhelan contar su empuje y su prestigio. “Ella tiene un alto sentido de la honradez sobre a qué se presenta”, opina un concejal que está al “99,99% convencido de que diría que no”. “No debemos entrar en ese debate; aventurarse es poco serio”, zanja otra edil sobre el tema electoral.

Los diputados también eluden opinar sobre la posibilidad de una candidatura cuando aún no hay convocatoria electoral. Uno se remite a las declaraciones de ayer de Errejón en TVE. “Nosotros estamos centrados en el proyecto de Madrid”, añade. “No se está hablando en el grupo. Supongo que hay voces por dentro que lo plantean, pero no se ha debatido. Otra cosa es que se hable más adelante”, dice otra diputada.

