Lasquetty, el viajero del PP al templo liberal de Guatemala

Javier Fernández-Lasquetty opinó a menudo sobre la política durante sus años en Guatemala. Participó en medios de comunicación guatemaltecos y españoles, y habló a los estudiantes de la UFM sobre sus planes fallidos de reforma del sistema de salud público madrileño. En varias ocasiones puso de ejemplo a Suecia y Holanda, países que han llevado a cabo reformas privatizadoras de sus sistemas públicos de salud.

A los estudiantes guatemaltecos: "Por Dios, no copien el sistema de países como España o el de muchos países europeos, porque entonces terminarán teniendo la misma escletorización del gasto público".

Contra los médicos funcionarios: "En todos los hospitales españoles en el pasillo de cualquier servicio de ortopedia o cardiología hay diez médicos, todos cobran lo mismo y todos saben que van a estar allí toda la vida, y todos saben que hay dos al fondo del pasillo que apenas hacen nada".

A favor del copago sanitario para "cerrar puertas": "Yo creo que siempre tiene que haber un mínimo pago porque si no hay un mínimo pago, a precio cero la demanda es infinita, y yo eso lo he podido comprobar en el sistema español. Es decir, la afluencia de personas cuando no hay nada que la module, la única manera de contenerla es cerrando puertas".

Sobre la justicia de los impuestos: "Bajar impuestos es más justo. (...) un impuesto consiste en que la colectividad te quite una parte del dinero que tú has ganado, para que el político o el funcionario decida qué te conviene y lo gaste en ello. Es decir, en el mejor de los casos es una expresión de arrogancia paternalista, como si el estado te dijera: dame tu dinero, que si te lo quedas acabarás gastándolo en lo que no te conviene".

Sobre la diversidad religiosa: El multiculturalismo políticamente correcto ha condenado a millones de musulmanes europeos a vivir sometidos a la sharia, en nombre de un respeto a la diversidad entendido al revés de como es propio de una sociedad fundada en la idea de libertad individual.

Recetas para Latinoamérica: El movimiento liberal en Latinoamérica yo creo es un movimiento potente y ha dado buenos frutos pero tiene que dar ahora más que nunca muy buenos frutos (...) Es el momento de dar respuestas liberales a las nuevas necesidades de las nuevas clases medias latinoamericanas".



Sobre Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid: "Se ha completado la grotesca humillación de Cristina Cifuentes. ¿Por qué? Nadie lo sabe. ¿Por qué ocupaba el cargo que tenía? Eso sí lo sabemos: porque era la que más likes tenía. Pensaba que sin perfil ideológico –sin meterse en reformas sanitarias o educativas, por ejemplo- todo iban a ser aplausos, selfies y buen rollo".

Sobre el nuevo PP de Pablo Casado: El PP lleva demasiados años -14, para ser exactos- cooptado por una minoría de políticos firmemente decididos a esperar sentados a que el adversario cometa errores. Un PP reservón y cobardón, del que no podía salir sino lo que salió: una política triste y desdibujada que ha hecho que la mitad de los que votaban al PP hayan dejado de hacerlo.







