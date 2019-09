Benjamín Sánchez Morett (33 años, Ciudad de México) es, desde hace tres años, el director de marketing y comunicación de Mercado de Diseño, uno de los espacios más grandes de España para la promoción de diseñadores y firmas emergentes, que se celebra una vez al mes en Matadero Madrid. “Hemos visto cómo proyectos de altísima calidad han nacido, crecido y después muerto porque no consiguieron hacerse un hueco en el mercado”, explica Sánchez. “En este país hay mucho talento y nuestro objetivo es que estos pequeños emprendedores puedan llegar a ser grandes algún día”, añade.

¿Diseño es sinónimo de caro?

La creatividad tiene un valor y eso se tiene que pagar adecuadamente, ese trabajo no se puede regalar. Hay gente que no quiere pagar cierto dinero por una pieza porque lo comparan con productos de tiendas como IKEA. Para mí, apostar por el diseño es valorar la creatividad y la originalidad que hay detrás de cada proyecto. Aunque con esto no quiero decir que todos los productos de diseño sean extremadamente caros, en Mercado de Diseño los hay de muchos precios.

¿Cómo se financia este mercado?

Tenemos diferentes marcas y colaboradores que apoyan el proyecto, pero es un modelo de negocio que se financia solo. Mercado de Diseño se sostiene gracias al alquiler de los stands que cada diseñador reserva previamente para participar. Aunque este espacio no es solo una ventana para el diseño, en cada edición se programan seis conciertos diferentes que también permiten visibilizar a bandas emergentes.

¿Era necesario un espacio como Mercado de Diseño?

Sin duda, hay mucho potencial, pero llegar al gran público es complicado. La idea era crear un espacio de encuentro entre consumidores y estos pequeños y valientes emprendedores, que tienen proyectos muy especiales, ya sea por su materia prima o por sus diseños. En España no había nada parecido, así que Félix García Alcázar apostó por este proyecto en 2013.

Tres años más tarde, se incorporó usted. ¿Le sorprendió?

Totalmente. Descubrí a grandes profesionales con proyectos súper talentosos que no contaban con la financiación ni la visibilidad que merecían. Eso me motivó, me hizo valorar todavía más el trabajo que realizamos en Mercado de Diseño. En todos estos años han pasado por aquí más de 4.000 firmas de diseño de moda, joyería, decoración, complementos, ilustración, mobiliario…

¿Cuál de estas categorías le gusta más?

A mí me gusta mucho la categoría de decoración porque hay mucha variedad de piezas. En cada evento, hay treinta o cuarenta firmas exclusivas de estos productos que traen cosas verdaderamente novedosas que yo, personalmente, no he visto en ningún otro sitio.

¿Le sorprenden tanto que no se puede resistir?

Tú lo has dicho, no puedo resistirme y, de hecho, soy uno de los principales compradores de Mercado de Diseño. Parte de mi nómina está ya invertida en el fin de semana que se celebra una nueva edición.

¿Por qué Madrid?

Es una ciudad que se lleva muy bien con el diseño y lo hemos constatado a lo largo de las 50 ediciones que se han celebrado aquí. Además, estamos integrados en la Central de Diseño de Matadero Madrid y contamos con el respaldo de la asociación de diseñadores de Madrid di_Mad.

Vuelven del verano con nueva edición dedicada a la sostenibilidad.

El mundo del diseño está muy comprometido con este aspecto, sobre todo las firmas modestas. Queríamos poner un punto y aparte a lo que se estaba haciendo y mejorar nuestra repercusión. Con Slow Design Edition buscamos concienciar al público de que existe otra forma de consumir y, por otro lado, apoyar a aquellas marcas que apuestan por la sostenibilidad en sus proyectos.

¿Algún día veremos a las grandes marcas producir sosteniblemente?

Bueno, ya hay alguna como ECOALF, que empezó como una marca pequeña y ahora vende mundialmente, que sí es sostenible. También participa en esta edición. Pero si te refieres a otras grandes marcas es más complicado, tendrían que reducir su producción o replantearse cómo lo hacen, aunque no estoy muy seguro de que vayan a hacerlo.

Una edición dedicada a la sostenibilidad Mercado de Diseño atrae a más de 40.000 visitantes en cada edición. La Slow Desing Edition, que se celebra este fin de semana (el 7 y 8 de septiembre) en Matadero Madrid, contará con 150 puestos de diseñadores emergentes. También se han programado actividades paralelas dedicadas a la sostenibilidad con exposiciones, talleres, puestos de venta de comida vegetariana y vegana, y mesas redondas en las que participarán organizaciones como Mares Madrid, World Wildlife Fund (WWF) o Ecovidrio

